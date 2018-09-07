Російський омбудсмен написала Денісовій про Сенцова



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Олег Сенцов в російській колонії

Як повідомила Москалькова, Сенцов «знову відмовився від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала відповідь від Уповноваженого РФ на одне із численних звернень про стан здоров’я Олега Сенцова.

Про це Денісова 7 вересня написала у Facebook.

«Тетяна Москалькова повідомляє, що стан здоров’я у Олега не погіршився. Йому продовжують колоти внутрішні ін’єкції, а також надають підтримуючу суміш», - зазначила український омбудсмен.

Як повідомила Москалькова, Сенцов «знову відмовився від госпіталізації до Лабитнангської міської лікарні».

«Він, нібито, посилається на відсутність хвороби та задовільні умови утримання і лікування в медичній частині колонії. Але ж ми усі добре знаємо, істинну причину його відмови. Оскільки в міській лікарні до нього ставляться жахливо. Йому не надають належної медичної допомоги і тиснуть психологічно», - підкреслила Денісова.

Також вона додала, що Москалькова у відповідь щодо питання якнайшвидшого обміну політв’язнями «в черговий раз повідомила, що немає повноважень».

«Шкода, що знову не отримала детальної інформації щодо стану здоров’я Олега Сенцова та інших політв’язнів з відповідними підтверджуючими документами», - зауважила Денісова.

Раніше повідомлялося, що Комісія з питань помилування на території Ямало-Ненецького автономного округу відмовила матері Олега Сенцова Людмилі в прийнятті до розгляду клопотання про помилування її сина.

Сенцов голодує з травня цього року.