Російський омбудсмен пообіцяла довідку про стан здоров'я Сенцова



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Російський омбудсмен Тетяна Москалькова

Денісова поговорила з Тетяною Москальковою

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова пообіцяла у середу, 12 вересня, надати медичну довідку про стан здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Денісова розповіла, що поговорила з Тетяною Москальковою.

«Мова йшла про долі українських політв’язнів, з родинами яких я сьогодні зустрічалася. Сервер Зекірьяєв, Сейран Салієв та Тімур Ібрагімов. Хлопців утримують у Сімфоропольскому СІЗО. За рік батьки так і не побачилися з синами, а дружини – з своїми чоловікам. Тож я попросила Уповноваженого в РФ посприяти цим зустрічам», - написала Денісова.

Вона зазначила, що окрім цього, з’явилася інформація, що бранців, ув’язнених в Ростовських СІЗО, можуть етапувати до Криму.

«Тоді існуватимуть такі ж ризики роз’єднання рідних. Ми не можемо цього допустити. Саме тому я попросила омбудсмена в РФ перевірити цю інформацію та якомога скоріше підтвердити або спростувати її. До того ж, Тетяна Москалькова пообіцяла уже завтра передати мені медичні довідки про стан здоров’я політв’язнів Олега Сенцова та Володимира Балуха. Документи підпишуть незалежні експерти у сфері охорони здоров’я після повного огляду хлопців, які голодують 121 і 177 день відповідно», - підкреслила Денісова.

Окрім того, вона анонсувала взаємні відвідування політв’язнів, про які домовилися президенти ще у червні.

«Спробуємо з Уповноваженим в РФ синхронно поїхати до Володимира Балуха та Кирила Вишинського, стан здоров’я яких нещодавно різко погіршився», - резюмувала Денісова.

Нагадаємо, декілька днів тому омбудсмен Людмила Денісова повідомляла, що на окупованій території Луганської області протягом серпня у низці виправних колоній загинуло щонайменше п’ятеро ув’язнених.

До слова, 5 вересня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко повідомила, що Росія відмовилася забрати громадян РФ з українських тюрем в обмін на наших політв’язнів.