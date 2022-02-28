Російський солдат: Був наказ захопити Маріуполь, такого рівня підготовки української армії не очікували (відео)

Затриманий зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб.

В Україні затриманому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої країни та незаконний перетин держкордону

В Маріуполі військовослужбовці Нацгвардії та поліцейські затримали російського снайпера. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.

28-річний затриманий є громадянином Росії. Чоловік зізнався, що приїхав в Україну за завданням російських спецслужб. В разі відмови, погрожували ув'язненням.

«Раніше не брав участі у бойових діях. За наказом командира полку прибув на кордон «ДНР». Далі отримав наказ їхати на Маріуполь для захоплення. Причину не пояснили. Зіткнувшись зі Збройними силами України, зрозумів, що їхня підготовка є вищою за нашу. Був здивований рівнем їхньої підготовки та оснащенням. Я категорично відмовляють воювати проти України. Ми не очікували на таку протидію і Росія помиляється стосовно підготовки української армії», – зізнався російський солдат.

В Україні затриманому інкримінують ч.3 ст.110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч.3 ст.332-2 (Незаконне перетинання державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Поліцейські та інші бійці силових підрозділів України й надалі працюють над затриманням російських окупантів.

Як повідомляв «Главком», Українські солдати дозволили полоненому російському окупанту зателефонувати батькам — той попросив допомоги На кадрах полонений російський солдат спілкується мобільним телефоном зі своїми батьком і матір'ю.

«Я в полоні, мам», – каже один із полонених.

До слова, Міноборони Росії повідомило про загиблих та поранених серед російських військових у війні з Україною.

У відомстві також повідомили про «небагатьох захоплених російських військовослужбовців».

Конкретні цифри щодо загиблих та полонених відомство чомусь не назвало.

Нагадаємо, орієнтовно 4300 російських військових загинули за три дні воєнної агресії Росії проти України.

За три дні армія РФ втратила, зокрема, 27 літаків, 26 гелікоптерів, 146 танків, 706 бойових броньованих машин, 49 гармат, один ЗРК «Бук», чотири «Гради», два кораблі/катери.