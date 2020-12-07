Російський суд посадив колишнього українського футболіста на 12 років

Василенко буде відбувати термін в російській колонії суворого режиму

Суд виніс вирок Василю Василенку за шпигунство

Московський міський суд виніс вирок колишньому українському футболісту Василю Василенку у справі про шпигунство. Про це повідомляють росЗМІ.

Зазначається, що Василенка посадили на 12 років, визнавши його винним у шпигунстві.

«Василенко буде відбувати термін в російській колонії суворого режиму», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі суду поінформували, що кримінальну справу колишнього футболіста розглядала колегія з трьох суддів в закритому режимі, оскільки матеріалам справи присвоєно гриф секретно.

Нагадаємо, українського ексфутболіста Василя Василенка затримали у Москві рік тому. Ще влітку йому висунули звинувачення у шпигунстві. Тоді йому інкримінували «незаконне переміщення через кордон сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин або боєприпасів». Пізніше його звинуватили в шпигунстві на користь Києва.

«Планувалося, що колишній футболіст за винагороду придбає списане в Росії великогабаритне військове обладнання, про продаж якого стало відомо через інтернет. Дане обладнання було розроблено в СРСР в 60 роках. Воно досі закуповується у Росії багатьма країнами, вогневої потужності не має», – писало, зокрема «РИА Новости».

26 листопада під час дебатів сторін держобвинувач попросив для Василенко 16 років ув'язнення.

Футболіст завершив спортивну кар'єру в 2001 році. Василь Василенко з 1992 до 2001 року включно грав захисником Таврії (Новотроїцьке), Торпедо (Мелітополь) та Дружби (Бердянськ).