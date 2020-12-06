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    У Росії відреагували на ідею Кравчука відключити її від SWIFT

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    Росію пропонують відключити від&nbsp;платіжної системи SWIFT - У Росії відреагували на ідею Кравчука відключити її від SWIFT
    Росію пропонують відключити від платіжної системи SWIFT

    В Держдумі заявили про провокацію

    У Росії назвали «провокацією» пропозицію глави української делегації  у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука відʼєднати її від платіжної системи SWIFT. Про це заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа заявив у коментарі пропагандистському телеканалу RT.

    «Я оцінюю це як провокацію і думаю, що цю провокацію не підтримають на Заході, тому що це позначиться на економіці самого Заходу, а також на втраті довіри до банківської системи. Ми готувалися до цього і чекали, що це може бути можливо, тому був створений  «Мир», — заявив Чепа. Російський депутат має на увазі автономну російську багатонаціональну платіжну систему «Мир».

    Окрім цього, він назвав «дурістю» ідею карати Росію за ситуацію на Україні і повторив твердження офіційного Кремля, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт.

    «Це повна дурість. Київ нічого серйозного не робить, щоб вирішувати внутрішній конфлікт на Україні», — додав Чепа.

    Раніше Кравчук заявляв, що у випадку, якщо до кінця року не буде зрушення в переговорах стосовно Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.

    «Це можуть бути санкції, які мають назву «міжнародна платіжна система». Ми будемо цього просити і вимагати», — пояснив глава української делегації у ТКГ.

    SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Щодня через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трлн доларів, що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки.

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    Теги: Росія Донбас санкції Леонід Кравчук
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