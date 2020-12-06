У Росії відреагували на ідею Кравчука відключити її від SWIFT

В Держдумі заявили про провокацію

У Росії назвали «провокацією» пропозицію глави української делегації у Тристоронній контактній групі Леоніда Кравчука відʼєднати її від платіжної системи SWIFT. Про це заступник голови комітету з міжнародних справ Держдуми Олексій Чепа заявив у коментарі пропагандистському телеканалу RT.

«Я оцінюю це як провокацію і думаю, що цю провокацію не підтримають на Заході, тому що це позначиться на економіці самого Заходу, а також на втраті довіри до банківської системи. Ми готувалися до цього і чекали, що це може бути можливо, тому був створений «Мир», — заявив Чепа. Російський депутат має на увазі автономну російську багатонаціональну платіжну систему «Мир».

Окрім цього, він назвав «дурістю» ідею карати Росію за ситуацію на Україні і повторив твердження офіційного Кремля, що в Україні відбувається внутрішній конфлікт.

«Це повна дурість. Київ нічого серйозного не робить, щоб вирішувати внутрішній конфлікт на Україні», — додав Чепа.

Раніше Кравчук заявляв, що у випадку, якщо до кінця року не буде зрушення в переговорах стосовно Донбасу, санкції проти Росії мають бути посилені.

«Це можуть бути санкції, які мають назву «міжнародна платіжна система». Ми будемо цього просити і вимагати», — пояснив глава української делегації у ТКГ.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) – міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежів. Щодня через SWIFT проходить більше мільйона транзакцій на 6 трлн доларів, що включають грошові перекази, міжбанківські платежі, цінні папери, дорожні чеки.

Читайте також: «ДНР» та «ЛНР» прорвались в ООН. Що задумали в Кремлі?»