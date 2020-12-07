Путін знову мріє про приростання територіями

Варто очікувати на повернення Аляски «в рідну гавань»?

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«В следующие десятилетия Россия будет прирастать, конечно, Арктикой и северными территориями, это совершенно очевидные вещи» – порадовал сегодня патриотов Путин.

Опять мечтает «прирастать территориями», на этот раз в Арктике.

Что нас ждет? Штурм ихтамнетами северного полюса? Отравление Деда Мороза Новичком? Возвращение Аляски «в родную гавань»? Создание русскоязычными эскимосами Гренландской народной республики? Демонстрации белых медведей с плакатами: «Путин, введи войска!»? Моржи и тюлени, протестующие на НТВ против канадского «бандерофашизма»? Аннексия айсбергов и ледников? Распил и вывод их в тропические офшоры?

Санитары, пока вы тут бухаете, полярный Наполеон сбежал и в поход на Арктику собрался. Собачья упряжка и боевые олени от Собянина при нем. Возвратите его в изолятор, пожалуйста!!!

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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