Російській суд продовжив арешт шістьом українським морякам

Про це повідомив російський волонтер Костянтин Котов із зали суду, пише Громадське.

Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.

Згідно рішення суду, українські моряки залишатимуться під вартою до 24 жовтня 2019 року.

Як відомо, сьогодні Лефортовський районний суд Москви розпочав розгляд клопотання слідчих ФСБ РФ про продовження арешту українським військовим морякам.

На засідання російського судилища прибула українська омбудсменЛюдмила Денісова.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.