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    Російській суд продовжив арешт шістьом українським морякам

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    <div class="alt">Суд над українськими військовополоненими моряками. Москва, 17 липня 2019 року</div> <div></div> - Російській суд продовжив арешт шістьом українським морякам
    Суд над українськими військовополоненими моряками. Москва, 17 липня 2019 року
    Фото Вікторії Івлевої, Фейсбук

    Згідно рішення суду, українські моряки залишатимуться під вартою до 24 жовтня 2019 року

    Лефортівський суд Москви продовжив арешт на три місяці представнику СБУ Андрію Драчу та п’ятьом морякам Михайлу Власюку, Богдану Головашу, Денису Гриценку, В’ячеславу Зінченку, Сергію Попову.

    Про це повідомив російський волонтер Костянтин Котов із зали суду, пише Громадське.

    Таким чином суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили у закритому режимі. До суду приїхали родичі військовополонених. Моряки не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання. Захисники українців наполягали на тому, що вони є військовополоненими, а також заявили, що долучать до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу з вимогою негайно відпустити українських моряків та судна.

    Згідно рішення суду, українські моряки залишатимуться під вартою до 24 жовтня 2019 року.

    Як відомо, сьогодні Лефортовський районний суд Москви розпочав розгляд клопотання слідчих ФСБ РФ про продовження арешту українським військовим морякам.

    На засідання російського судилища прибула українська омбудсменЛюдмила Денісова.

    25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

    Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за звинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз їх тримають у СІЗО в Москві.

    25 травня 2019 року Міжнародний трибунал ООН з морського права постановив, що Росія повинна негайно звільнити заарештованих і повернути Україні затримані кораблі.


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