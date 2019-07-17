У Москві розпочався суд над українськими моряками (відео)



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Суд над українськими військовополоненими моряками. Москва, 17 липня 2019 року Фото: Reuters

Засідання суду проходить у закритому режимі, незважаючи на протести адвокатів

Лефортовський районний суд Москви розпочав розгляд клопотання слідчих ФСБ РФ про продовження арешту українським військовим морякам.

Перед початком суду наших хлопців зустрічали оплесками, вони сказали, що в них бойовий настрій.

Як відомо, на засідання російського судилища прибула українська омбудсмен Людмила Денісова.

На даний момент розпочалося засідання стосовно перших двох груп моряків. Це: Михайло Власюк, Богдан Головаш, Денис Гриценко, Андрій Драч, В'ячеслав Зінченко і Сергій Попов, а також: Андрій Артеменко, Віктор Беспальченко, Володимир Варімез, Владислав Костишин, Олег Мельничук, Василь Сорока, Сергій Чуліба. Про це пише УНІАН.

Моряки відмовилися відповідати на запитання суду, пославшись на Женевську конвенцію про статус військовополонених. Засідання суду проходить у закритому режимі, незважаючи на протести адвокатів. Моряків приїхали підтримати родичі, дипломати Посольства України в РФ і посольств країн Євросоюзу.

25 листопада 2018 року російські силовики біля берегів анексованого Криму обстріляли й захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.