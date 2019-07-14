Російський телеведучий Малахов потрапив у базу «Миротворця»



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Андрій Малахов

Росіянин був ведучим програми «Надо поговорить»

Російського телеведучого Андрія Малахова внесли в базу сайту «Миротворець». Про це свідчить інформація на ресурсі.

«Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) - т.зв. телеміст між Росією і Україною «Надо поговорить», організований антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія 1»- йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що «Миротворець» просить правоохоронні органи України розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Малаховим усвідомлених діянь «проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

Напередодні Андрій Малахов разом з ведучою Марією Ситтель провів на телеканалі «Росія 1» прямий ефір програми «Надо поговорить», який став альтернативною скасованого телемосту між каналами «Росія 1» і NewsOne.

Раніше український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Згодом українські телеканали відмовилися від цієї ідеї.