Російський телеведучий Малахов потрапив у базу «Миротворця»
Росіянин був ведучим програми «Надо поговорить»
Російського телеведучого Андрія Малахова внесли в базу сайту «Миротворець». Про це свідчить інформація на ресурсі.
«Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) - т.зв. телеміст між Росією і Україною «Надо поговорить», організований антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія 1»- йдеться в повідомленні.
Також зазначено, що «Миротворець» просить правоохоронні органи України розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Малаховим усвідомлених діянь «проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».
Напередодні Андрій Малахов разом з ведучою Марією Ситтель провів на телеканалі «Росія 1» прямий ефір програми «Надо поговорить», який став альтернативною скасованого телемосту між каналами «Росія 1» і NewsOne.
Раніше український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.
Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».
Згодом українські телеканали відмовилися від цієї ідеї.
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