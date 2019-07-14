  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Російський телеведучий Малахов потрапив у базу «Миротворця»

    • Розсилка
    Андрій Малахов - Російський телеведучий Малахов потрапив у базу «Миротворця»
    Андрій Малахов

    Росіянин був ведучим програми «Надо поговорить»

    Російського телеведучого Андрія Малахова внесли в базу сайту «Миротворець». Про це свідчить інформація на ресурсі.

    «Свідома участь в інформаційно-пропагандистській провокації Росії (країна-агресор) - т.зв. телеміст між Росією і Україною «Надо поговорить», організований антиукраїнським пропагандистським каналом «Росія 1»- йдеться в повідомленні.

    Також зазначено, що «Миротворець» просить правоохоронні органи України розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення Малаховим усвідомлених діянь «проти національної безпеки України, світу, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень».

    Напередодні Андрій Малахов разом з ведучою Марією Ситтель провів на телеканалі «Росія 1» прямий ефір програми «Надо поговорить», який став альтернативною скасованого телемосту між каналами «Росія 1» і NewsOne.

    Раніше український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

    Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

    Згодом українські телеканали відмовилися від цієї ідеї. 

    Читайте також матеріал «Главкома»: 

    Читайте також
    Росія телебачення пропаганда Україна журналіст
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ