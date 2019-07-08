«Надо поговорить». Як Медведчук з Путіним мости наводили

Пропагандистський «діалог між простими людьми заради миру» так і не відбудеться

Президент Зеленський у скандалі з телемостом зайняв позицію «ні вашим, ні нашим»

У неділю, 7 липня російський телеканал «Россия1» у програмі «Вести недели» вустами пропагандиста Дмитра Кисельова анонсував «унікальний міжнародний телепроект «Надо поговорить!». Мова іде про телеміст, який мав відбутися 12 липня. Проводити його зібралися російський федеральний канал «Россия 1» і український канал NewsOne, який нещодавно придбав бізнес-партнер Віктора Медведчука Тарас Козак. Ціль ефіру – «діалог між простими людьми заради миру». Саме так анонсували майбутній ефір два телеканали.

Але не склалось.

Менш ніж за добу, через суспільний резонанс та готовність людей вийти на вулиці через таке «братання», плани «поговорити» зазнали фіаско.

Громадянські активісти створили відразу кілька груп із закликом протестувати біля Офісу президента і біля українського телеканалу, який в умовах війни дозволив собі наводити мости. Пролунала жорстка реакція провідних проєвропейських партій. Виконувач обов’язків голови СБУ Іван Баканов ініціював позачергове засідання РНБО. А вже опівдні у понеділок з’явилася жорстка заява президента Зеленського із засудженням планів «поговорити». І вже за кілька годин після неї український телеканал повідомив про скасування телемосту.

«Главком» розбирався, що готував для своїх глядачів NewsOne, наскільки законною була би трансляція забороненого в Україні каналу «Россия 1», і кому вигідно все те, що відбулось за останню добу навколо ідеї «Надо поговорить!».

Віктор Медведчук та його кум Володимир Путін вирішили навести мости?

Що це за телеміст і чому він не такий

«Цей телеміст нагадуватиме перший телеміст в історії між СРСР та США». Так пояснив пропагандист Дмитро Кисельов ідею телепроекту, анонсуючи його у неділю. Ведучими з російського боку мали бути Марія Сіттель і Андрій Малахов, з українського - Олена Кирик та Василь Голованов.

«Нагадаємо, саме телемости Познера и Донах’ю у 80 роках поклали початок спілкуванню між народами, які перебували, завдячуючи політикам, у стані Холодної війни. Сьогодні в Україні близько 70% людей чекають прямих політичних переговорів з Росією», - зі свого боку пояснював необхідність телемосту між «простими людьми» NewsOne. «Ідея телемосту «Треба поговорити» між людьми в студії NewsOne і народом Росії викликала справжній шквал дзвінків і звернень з боку наших глядачів. Вони з нетерпінням і величезним інтересом чекають цієї події», йшлось у заяві телеканалу. Мовник переконував, що телеміст відбудеться між звичайними людьми з України та Росії, без політики і без політиків. Втім, ніхто не пояснював, яким чином мав би відбутися підбір «простих людей» у київській студії чи «народу Росії» у московській, і чи не проходив би цей на діалог по заздалегідь написаному сценарію на кшталт прямих ліній з Путіним.

Медіаексперт Отар Довженко звертає увагу на те, що телеміст 12 липня мали намір організувати на медійній платформі (канал NewsOne), яка тепер входить у сферу впливу «Опозиційної платформи – За життя», партії-учасниці парламентських виборів. «Як людина, яка займається моніторингом я можу навести величезну купу прикладів проросійських маніпуляцій (до яких вдається телеканал NewsOne), надання можливості представникам цієї політичної сили висловлюватися, в тому числі заперечуючи російську агресію, стверджуючи, що насправді війну розв’язала Україна, - прокоментував ситуацію Довженко. - Очевидно, що така робота немає нічого спільного із журналістикою». Ще менше сумнівів у експерта викликає «об’єктивність» другої сторони телемосту – каналу «Россия 1», який є одним із головних рупорів кремлівської пропаганди. «Ідеться про зімітований діалог між Україною і Росією, в якому Україну представляє Медведчук», - робить висновок Довженко.

NewsOne передумав після заяви Зеленського?

Президент Володимир Зеленський відреагував на наміри провести телеміст між каналами Медведчука і Путіна телезверненням до українців. «Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піарний хід перед виборами, мета якого – знову поділити нас, усіх українців на два табори. Одному табору політики розкажуть: конечно, давайте поговорим, мы же братские народы… Другий табір політики закличуть обуритися і прикриваючись патріотизмом підуть заробляти бали на вибори», - заявив Зеленський. На його думку, розгромлений телеканал NewsOne, якщо би це сталося, став би прекрасною картинкою для російського телебачення «про озверевших фашистов, которые притесняют свободу слова в Украине».

Наприкінці звернення Зеленський запропонував Путіну, якщо вже «нада поговоріть», зустрітися для діалогу у Мінську разом з лідерами США, Британії, Франції і Німеччини.

Національна спілка журналістів також критично відреагувала на ініціативу телемосту і закликали NewsOne дотримуватися українського законодавства. «Ми готові захищати широкі права українських журналістів та українських ЗМІ, водночас обурливою є пряма співпраця із російським пропагандистським телеканалом, - написав у Facebook голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Тим часом у соцмережах люди почали організовуватися у групи задля акцій протесту біля Офісу президента і телеканалу NewsOne. Та не чекаючи наростання хвилі обурення практично одразу після заяви президента телеканал Медведчука заявив про скасування запланованого телемосту. Але пояснив це очікувано не тим, що йде на зустрів громадськості чи рамками закону, а погрозами, які начебто почали надходити. «У зв'язку з інформаційною кампанією проти своїх журналістів, загрозою нападу на канал і використанням його імені в передвиборній кампанії ряду українських партій, ми змушені припинити підготовку телемарафону «Треба поговорити». Ми хочемо, щоби в Україні настав мир, але є сили, що представляють партію війни, яким це вкрай невигідно», повторює штампи російської пропаганди український телеканал, додаючи, що такі дії «повертають Україну у часи прямого залякування і тиску на журналістські свободи».

А ще за кілька годин у соцмережах з’явився допис продюсера NewsOne Василя Голованова, який, за задумом, мав би бути одним із ведучих телемосту. Необхідність телемосту він пояснив потребою об'єднати сім'ї, які розділив конфлікт між двома державами і зізнався, що анонс Дмитра Кисельова зіграв негативну роль у промоції телемосту. «Заява і анонс Дмитра Кисельова стали новиною і для мене. Він не причетний до організації телемарафону і, переконаний, нашкодив діалогу, а не допоміг його початку», - вважає Голованов. Він також повідомив, що умовою української сторони до російської була відсутність у студії пропагандистів і тих, хто перебуває під санкціями США і ЄС. Але він не пише, чи погодився російський телеканал на такі умови.

Та, схоже, російський канал таки рішуче налаштований «поговорить». Через відмову свого українського партнера проводити телеміст, «Россия 1» кличе «на поговорить» до себе на ефір тих, хто мав намір взяти участь у спільному телепроєкті.

Хто «заробив» на телемості, який так і не відбудеться

Отже, телеміст наразі скасований, але конкретні політичні гравці, учасники парламентських виборів, заробили на галасі навколо нього.

На думку політолога Володимира Фесенка, найбільшу вигоду матимуть Порошенко і Медведчук. «Першим, хто легалізував Медведчука спочатку у Мінській переговорній групі, а потім сприявши отриманню контролю над телеканалами, був саме Петро Порошенко», каже Фесенко в коментарі «Главкому». Тепер же політична сила Порошенка критикує інформаційну політику каналів Медведчука, закликає протидіяти реваншу і мобілізує своїх виборців. А канали Медведчука і його партія у свою чергу отримали привід для заяв про переслідування, погрози і наступ на свободу слова.

Директор Інституту світової політики Віктор Шлінчак звертає увагу на зміст заяви президента Володимира Зеленського, у якій він розказав про поділ суспільства на дві частини, але не визначився щодо того, на якому боці у цьому конфлікті перебуває він сам. «Запитання в студію. Якщо про обидва табори сказано в негативному ключі, то до якого з них відносить Володимир Зеленський своїх прибічників? До першого, чи до другого?», - зауважив Шлінчак.

На думку ж Фесенка, ситуація, яка склалася навколо NewsOne, не вигідна президенту, саме тому він обрав тактику «ні вашим, ні нашим» - посередині конфлікту.

Чи заборонять NewsOne

Ще 4 жовтня минулого року Верховна Рада більшістю голосів підтримала постанову, у якій попросила Раду нацбезпеки і оборони застосувати санкції до власників телеканалів «112 Україна», NewsOne, загалом проти семи компаній, яким належать телеканали.

«Зазначені особи (юридичні особи, зокрема згадані вище телеканали) мають безпосереднє відношення до лобіювання інтересів держави-агресора Російської Федерації на території України, в тому числі шляхом розповсюдження деструктивних пропагандистських впливів через зазначені ЗМІ», – йшлося у пояснювальній записці. Народні обранці пропонували заблокувати активи, забрати ліцензії, обмежити чи припинити надання ними телекомунікаційних послуг. Але до сьогоднішнього дня РНБО не ухвалила щодо цього звернення жодного рішення.

Між тим Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 9 липня на 11:00 збирає позачергове засідання через намір провести телеміст разом із забороненим російським каналом. Про це на своїй сторінці у Facebook написав член Нацради Сергій Костинський. «Регулятор застерігає вітчизняних ліцензіатів – як телеканали, так і провайдерів програмної послуги – утриматися від ретрансляції сигналу і передач іноземних мовників, щодо яких на державному рівні були застосовані обмежувальні санкції». Але чи можуть бути застосовані санкції, якщо телеміст так і не відбувся, наразі не відомо.

Натомість на ситуацію вже відреагувала Генпрокуратура. «СБУ та ГПУ здобуто інформацію про те, що одна й та ж фізична особа є керівником кіпрських юридичних кампаній - бенефіціарних власників українського телеканалу NewsOne та російського ПАТ « Промсвязьбанк», який є уповноваженим банком для фінансування та обслуговування державного оборонного замовлення країни-агресора», - написав на своїй сторінці у Facebook Генпрокурор Юрій Луценко. «Ця інформація є остаточною для скликання РНБОУ і введення санкцій проти пов‘язаного з тероризмом телеканалу», - каже він.

Михайло Глуховський, «Главком»