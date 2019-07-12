Україну на скандальному телемосту «Надо поговоріть» представили... «Кролики»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Моїсеєнко і Володимир Данилець

Продюсер Фальоса на телемості «Надо поговоріть»: Ми сумуємо за вами, хлопці

Путінський пропагандистський телеканал «Росія 1» не відмовився від наміру провести фейковий телеміст «Треба поговорити», незважаючи на відмову українського телеканалу NewsOne.

«Телеміст» розпочався 12 липня о 18 годині по скайпу. Ведучі залишилися колишніми - Андрій Малахов і Марія Сіттель. По скайпу російська сторона, якій, як видно, дуже треба поговорити, спілкувалася з місцевими та українськими «діячами науки, кіно та спорту, а також звичайними людьми».

Співрозмовниками з Києва виявилися Володимир Данилець і Володимир Моїсеєнко, які багато років тому стали популярними через свою гумореску про кроликів, і які, як відомо, вже багато років працюють в РФ. Вони заявили, що «давно пора було зробити такий телеміст».

Також своє «слово з України» сказала художній керівник київського драматичного театру «Браво» Любов Титаренко, яка заявила, що «на Донбасі йде громадянська війна». Як раніше писав Главком, Титаренко вже не раз потрапляла у скандали через свої проросійські висловлювання.

А першим «від України» в ефірі РосТБ з'явився відомий продюсер Юрій Фальоса, який теж ніколи не приховував своєї симпатії до РФ. Сьогодні по скайпу він заявив росіянам, що «треба з цим кінчати і якомога швидше».

«Тут багато хто не вірив, що у Москві відбудеться чемпіонат (світу з футболу у 2018 році – ред.). Я тут (в Україні – Ред.) намагався всім доводити, що хлопці у вас голова забита незрозуміло чим. Футбол ніяк непов’язаний з політикою. Це була краса, Москва дуже шикарно підготовилась до чемпіонату. Ми сумуємо за вами всіма, хлопці», - заявив він.

Також він розповів, що у нього дружина з Криму, де вона власне зараз і відпочиває. Фальоса окремо відмітив, що він не потрапив у список «Миротворця».

«Так вже всі стомились від політики, від цієї ситуації. Всі вже хочуть миру. Я сподіваюсь, що в недалекому майбутньому, завдяки нашим президентам ситуація переломиться, тому що в них здоровий глузд. Я думаю, що вони знайдуть ці шляхи, щоб наші люди не страждали, не мучались».

Він пожалівся, що зараз важко їздити до родичів в Росії (його мати мешкає в Йошкар-Олі).

«Треба з цим кінчати і якомога швидше», - сказав Фальоса.

Ведучий Малахов анонсував, що російська співачка Любов Успенська дасть гастролі в Києві. Під час «телемосту» показали сюжет про станцію московського метро «Київська».

Також до прямого ефіру включився ведучий зі «Слов’янського базару» у Вітебську (Білорусь). Вони показали, що співають в караоке в московських барах – «Червона рута», «Плакала», «Я не здамся без бою» та російськомовні пісні Наталії Корольової.

Нагадаємо, український телеканал NewsOne і заборонений в Україні пропагандистський телеканал «Россия1» анонсували проведення телемосту «Надо поговорить!» 12 липня о 18:00.

Телеканал NewsOne пояснив таке рішення «важливістю діалогу між народами України і Росії».

Згодом українські телеканали відмовилися від цієї ідеї.

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