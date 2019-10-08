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    Російський уряд у паніці: скоро нафта «нікому не буде потрібна»

    • Розсилка
    Російський уряд у паніці: скоро нафта «нікому не буде потрібна»

    Уряд РФ передбачив нафті швидку «непотрібність»

    Глобальний попит на нафту може сильно скоротитися після 2040 року, йдеться в розробленій російським Міненерго «Енергетичній стратегії Росії до 2035 року», витяги з якої наводить газета «Ведомости».

    За даними видання, в документі йдеться, що пік глобального споживання нафти може припасти на 2030-2040 роки, після чого попит почне неухильно падати. Такий прогноз був зроблений на основі «різних сценаріїв розвитку світової нафтовидобувної галузі».

    У більш ранній версії Енергостратегії вказувалися інші терміни: уповільнення зростання попиту вже після 2025 року.

    Раніше різні російські чиновники висловлювалися за більш інтенсивний видобуток нафти через швидке скорочення попиту. Так, глава комітету Держдуми РФ з енергетики Павло Завальний говорив, що Росія «повинна максимально постаратися зараз добути все, що у нас є, і продати, тому що потім це нікому не буде потрібно».

    7 жовтня міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив, що в середньостроковій перспективі справедливою ціною бареля нафти марки Brent стане 50 доларів. За його словами, це обумовлено різноспрямованими трендами у світовій нафтовій промисловості: збільшення видобутку в США нівелюється скороченням в Ірані і Венесуелі, а також непередбаченими інцидентами на кшталт атаки дронів на потужності нафтової компанії Саудівської Аравії Saudi Aramco.

    нафта Росія економіка Міненерго уряд
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