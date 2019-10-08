Пристайко заявив, що Путін шукає нові кроки, щоб зірвати нормандський саміт



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Володимир Путін

Пропонувалося вже кілька дат зустрічі у нормандському форматі, які Росія не погодила

Президент РФ Володимир Путін не зацікавлений у проведенні нормандського саміту та врегулюванні ситуації на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко в ефірі «Свободи слова» на ICTV.

Він зазначив, що Росія на переговорах у Мінську постійно підвищує ставки і викидає нові умови, тому що не зацікавлена у проведенні зустрічі у нормандському форматі.

«Напевно, це пов’язано з тим, що Україна виконала дві існуючих умови – припинила стріляти і заговорила про цю злощасну формулу Штайнмаєра. Відчуваючи, що тиск збільшується, що Україна робить певні реальні кроки, Росія вимушена шукати нові підстави для того, щоб не проводити зустріч лідерів нормандської четвірки. Франція і Німеччина готові, а Росія постійно пропонує новий набір дат», - зазначив міністр.

Пристайко додав, що Володимир Путін не хотів би врегулювання ситуації на Донбасі, бо вона його влаштовує.

«Ті 1,5-2 млрд, які він витрачає, для того, щоб тримати нас з вами усіх прив’язаними до себе – так, як він це робить у Придністров’ї, в Абхазії та Осетії – це його, мені здається, влаштовує», - підкреслив політик.

Напередодні у Росії озвучили нову умову для зустрічі Нормандської четвірки.

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що «формула Штайнмаєра» є «компромісним варіантом» виконання Мінських угод.

Як повідомлялося, Берлін підтвердив намір провести саміт Нормандської четвірки.

За словами Ангели Меркель, зустріч планується в Парижі.

Також президент Володимир Зеленський розповів, про що йтиметься на зустрічі Нормандської четвірки.

Зеленський запевнив, що Україна не підписувала із так званими «ЛНР» та «ДНР» жодних угод. Крім того він заявив, що «поважає право громадян на протести».