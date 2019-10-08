Морквина для Зеленського: чи можна вірити добрим словами Путіна про Україну

Україні не можна забувати про те, що вона має справу з агресором

3 жовтня на засіданні дискусійного клубу «Валдай» президент РФ Володимир Путін заявив, що російські ЗМІ очорнюють Україну, а це неправильно, адже українці - це братський народ. Така заява є тактичною спробою заохотити зговірливість українського президента Володимира Зеленського. Однак мета Путіна - це повзуча гібридна окупація України, а тому нам не можна забувати, що ми маємо справу з агресором.

Висловлювання Путіна - це чергова фаза гібридної війни Путіна та його ОЗУ (організоване злочинне угруповання) проти України. Пропагандисти будуть в абсолютно клоунській манері замість «хунти» та «київського режиму» розповідати те, що їм вкладає у рота Путін. Засоби масової агітації та пропаганди, якими є ті організації, котрі Путін називає російськими ЗМІ, нічого ніколи не говорять на підставі своєї редакційної політики. Люди, які працюють там, є злочинцями навіть з точки зору російської Конституції та Кримінального кодексу. І кожен з них не повинен забувати про долю Юліуса Штрайхера (редактор та головний автор нацистського пропагандистського видання «Штурмовик», яке розпалювало ненависть до євреїв та більшовиків, - «Апостроф»). Після Нюрнберзького трибуналу його повісили.

Путін є всього лише диригентом. Так звана «президентська адміністрація» пише темники, щотижня - це точно або щодня - якщо потрібно. Якщо Путіну тактично вигідно зараз показати Зеленському «морквину», а не «дубину», пряник, а не батіг, то він йому показує для того, щоб похвалити Зеленського за його поточну або майбутню зговірливість, наприклад, з приводу так званої «формули Штайнмайера». Але все це - тактичні хитрощі Путіна для досягнення стратегічної мети: повзучої гібридної путінської окупації України. Якщо ж йому буде цікава пропаганда, як це було при Порошенко, він дасть відповідну команду.

Я можу побажати президенту Зеленському не робити тієї останньої помилки, яка означатитиме капітуляцію України. Чому останньої? Тому що всі інші не матимуть вже ніякого значення. Це втрата українського суверенітету; здача Путіну, грубо кажучи, половини України або всієї України та виконання умов, нав'язаних путінської ОЗУ п'ять років тому, і які не були виконані ціною десятків тисяч жертв та суттєвими стражданнями тих, хто залишився живий. Якщо ж Зеленський буде робити щось на шкоду національним інтересам України, то у неї, на відміну від Росії, є закон про імпічмент.

Більшість людей можуть піддаватися зомбуванню. Іноді знаходяться лиходії, які користуються цією психологічною особливістю - цим повною мірою займається путінська ОПГ, так само як робила гітлерівська Німеччина. З початку 1930-х протягом більше 10 років в нацистській Німеччині людям промивали мозок без телебачення - за допомогою тільки радіо та газет. Були приклади й в новішій історії. Радіостанція «Вільне радіо та телебачення тисячі пагорбів» в Руанді вела мовлення з липня 1993 року по липень 1994 року та розпалювала національну ворожнечу. Власники цього радіо теж були визнані злочинцями і засуджені до смертної кари.

Я, напевно, не став би дуже сильно протиставляти людей, що живуть в Росії і в Україні, в плані сугестивності. Через рік пропагандистської кампанії більшість українців могли б бути зомбовані. А тому в Україні не повинні забувати, що мають справу з агресором. Державою, яка очолюється міжнародним терористом й кровожером. Він пив кров російських громадян, він харчується кров'ю українських громадян. Кількість крові, які він пролив за останні 20 років, обчислюється великою кількістю літрів. Зазвичай за таке злочинців саджають на довічне ув'язнення. А ще раніше, в Нюренберзі, їх вішали. Ми маємо справу з режимом, який не має права на існування.

Я б на місці українських громадян не звертав би увагу ані на стару, ані на нову риторику кремлівських пропагандистів. Будь-які зміни взагалі нічого не значать, за винятком того, що гібридна війна проти України буде продовжуватися. Вона не закінчиться ніколи за часів режиму путінської ОЗУ. Вона може закінчитися лише з її відходом від незаконно захопленої та узурпованої влади.

Джерело: Апостроф

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