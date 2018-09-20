Порошенко закликав нардепів підтримати зміни до Конституції щодо Євросоюзу і НАТО



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Президент Петро Порошенко

Президент запевнив, що проект закону цілком і повністю відповідає національним інтересам

Президент Петро Порошенко закликав депутатів підтримати законопроект про внесення змін до Конституції щодо вступу в ЄС і НАТО та направити документ на експертизу до Конституційного суду. Про це він заявив, виступаючи у Верховній Раді зі щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

«Сьогодні у цій залі ВР голосуватимуть за зміни до Основного закону про незворотність курсу на набуття членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору. Користуючись нагодою, закликаю вас, панове депутати, підтримати цю ініціативу та скерувати документ на експертизу до Конституційного суду», - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що проект закону цілком і повністю відповідає національним інтересам та настроям більшості українського суспільства.

«До НАТО йдемо не з порожніми руками, а як солідний партнер з вагомим внеском у загальну справу континентальної та трансатлантичної безпеки», - наголосив Порошенко.

Як повідомлялося, Порошенко 3 вересня зареєстрував у Верховній Раді проект закону № 9037 «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)».

Законопроектом, зокрема, пропонується внести зміни до Конституції й віднести до повноважень Верховної Ради серед іншого визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики, реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору. 18 вересня парламентський Комітет з питань правової політики рекомендував включити до порядку денного сесії ВР вказаний проект закону про зміни до Конституції щодо НАТО і ЄС.