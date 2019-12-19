«Воровайкам», виступ яких анонсували у Харкові, заборонений в'їзд в Україну



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В Україну зібралася група Воровайки, якій заборонений в'їзд в Україну

На офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року

Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російського гурту «Воровайки» в'їзд на територію України. Водночас на офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

«Нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу — Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», — йдеться у повідомленні.

Раніше на офіційному сайті групи була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому: Одеса, Київ, Дніпро та Миколаїв. Місцеві активісти поширили у соцмережах інформацію про виступ «Вороваек» у Харкові 10 лютого. Відповідні афіші з'явилися і в Інтернеті.

Опісля анонс виступу в Україні з сайту колектив прибрав.

Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка відкинув можливість виступу російської шансон-групи «Воровайки».

В ХНАТОБі також додали, що будуть подавати позов про захист честі, гідності та ділової репутації після того, як їхні юристи з'ясують, хто розповсюдив інформацію про виступ цього російського гурту.