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    «Воровайкам», виступ яких анонсували у Харкові, заборонений в'їзд в Україну

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    В Україну зібралася група Воровайки, якій&nbsp;заборонений в'їзд в Україну - «Воровайкам», виступ яких анонсували у Харкові, заборонений в'їзд в Україну
    В Україну зібралася група Воровайки, якій заборонений в'їзд в Україну

    На офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року

    Служба безпеки України заборонила всім трьом учасницям російського гурту «Воровайки» в'їзд на територію України. Водночас на офіційному сайті музичного колективу була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому 2020 року.

    Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

    «Нині діє заборона в’їзду учасницям цього колективу — Павловій Яні, Надиктовій Ларисі й Теркуловій Діані. Рішення прийнято з метою забезпечення національної безпеки на підставі Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», — йдеться у повідомленні.

    Раніше на офіційному сайті групи була інформація про тур чотирма українськими містами у лютому: Одеса, Київ, Дніпро та Миколаїв. Місцеві активісти поширили у соцмережах інформацію про виступ «Вороваек» у Харкові 10 лютого. Відповідні афіші з'явилися і в Інтернеті.

    Опісля анонс виступу в Україні з сайту колектив прибрав.

    Харківський національний академічний театр опери та балету імені Миколи Лисенка відкинув можливість виступу російської шансон-групи «Воровайки».

    В ХНАТОБі також додали, що будуть подавати позов про захист честі, гідності та ділової репутації після того, як їхні юристи з'ясують, хто розповсюдив інформацію про виступ цього російського гурту.

    СБУ Київ Одеса Дніпро активісти театр
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