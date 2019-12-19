Президент назвав людей, які будуть присуджувати Шевченківську премію
Головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначений Юрій Макаров
Президент Володимир Зеленський оприлюднив указ, яким затвердив новий склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Відповідний указ №912-2019 опубліковано на сайті голови держави.
В указі йдеться про те, що головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначений Юрій Макаров.
«Призначити Макарова Юрія Володимировича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка», – йдеться в указі.
До складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка також увійшли:
- Гундорова Тамара Іванівна – літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
- Богомазов Дмитро Михайлович – головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
- Войтенко Володимир Миколайович – кінознавець (за згодою)
- Гарбузюк Майя Володимирівна – театрознавець (за згодою)
- Держипільський Ростислав Любомирович – директор – художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
- Зюбіна Римма Анатоліївна – актриса театру і кіно
- Кочубінська Тетяна Анатоліївна – мистецтвознавець, куратор (за згодою)
- Мазур Алла Григорівна – телеведуча, журналіст
- Морозова Любов Сергіївна – музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою)
- Панасов Ігор Валерійович – музичний критик, журналіст (за згодою)
- Плоскіна Віктор Михайлович – головний диригент комунального закладу "Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (за згодою)
- Ралко Влада Валентинівна – художник (за згодою)
- Рашковецький Михайло Маркусович – мистецтвознавець, арт-критик, куратор (за згодою)
- Сінькевич Юлія Львівна – генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю (за згодою)
- Славінська Ірина Іванівна – літературознавець, перекладач (за згодою)
- Сливинський Остап Тарасович – поет, літературознавець, перекладач (за згодою)
- Стасіневич Євгеній Олександрович – літературний критик, літературознавець (за згодою).
Крім того, указом №918/2019 Зеленський увільнив Юрія Щербака від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.
Нагадаємо, Юрій Макаров - головний редактор телебачення Суспільного мовника. Він є журналістом, телеведучим, документалістом і письменником. Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма». У 1999-му Юрій Макаров обраний дійсним членом Телевізійної академії України. Заслужений журналіст України.