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    Суспільство

    Президент назвав людей, які будуть присуджувати Шевченківську премію

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    &nbsp;Юрій Макаров є журналістом, телеведучим, документалістом і письменником - Президент назвав людей, які будуть присуджувати Шевченківську премію
     Юрій Макаров є журналістом, телеведучим, документалістом і письменником

    Головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначений Юрій Макаров

    Президент Володимир Зеленський оприлюднив указ, яким затвердив новий склад Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

    Відповідний указ №912-2019 опубліковано на сайті голови держави.

    В указі йдеться про те, що головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка призначений Юрій Макаров.

    «Призначити Макарова Юрія Володимировича головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка», – йдеться в указі.

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    До складу Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка також увійшли:

    • Гундорова Тамара Іванівна – літературознавець, член-кореспондент Національної академії наук України, заступник голови Комітету (за згодою)
    • Богомазов Дмитро Михайлович – головний режисер Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
    • Войтенко Володимир Миколайович – кінознавець (за згодою)
    • Гарбузюк Майя Володимирівна – театрознавець (за згодою)
    • Держипільський Ростислав Любомирович – директор – художній керівник Івано-Франківського національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (за згодою)
    • Зюбіна Римма Анатоліївна – актриса театру і кіно
    • Кочубінська Тетяна Анатоліївна – мистецтвознавець, куратор (за згодою)
    • Мазур Алла Григорівна – телеведуча, журналіст
    • Морозова Любов Сергіївна – музикознавець, художній керівник державного підприємства "Державний академічний естрадно-симфонічний оркестр України" (за згодою)
    • Панасов Ігор Валерійович – музичний критик, журналіст (за згодою)
    • Плоскіна Віктор Михайлович – головний диригент комунального закладу "Театральне-видовищний заклад культури "Київський муніципальний академічний театр опери і балету для дітей та юнацтва" (за згодою)
    • Ралко Влада Валентинівна – художник (за згодою)
    • Рашковецький Михайло Маркусович – мистецтвознавець, арт-критик, куратор (за згодою)
    • Сінькевич Юлія Львівна – генеральний продюсер Одеського міжнародного кінофестивалю (за згодою)
    • Славінська Ірина Іванівна – літературознавець, перекладач (за згодою)
    • Сливинський Остап Тарасович – поет, літературознавець, перекладач (за згодою)
    • Стасіневич Євгеній Олександрович – літературний критик, літературознавець (за згодою).

    Крім того, указом №918/2019 Зеленський увільнив Юрія Щербака від виконання обов’язків голови Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка.

    Нагадаємо, Юрій Макаров - головний редактор телебачення Суспільного мовника. Він є журналістом, телеведучим, документалістом і письменником. Лауреат премії Телевізійної академії України «Золота Ера» в номінації «Найкраща культурно-історична програма». У 1999-му Юрій Макаров обраний дійсним членом Телевізійної академії України. Заслужений журналіст України.

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