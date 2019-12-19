Нові рекорди грудня: ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вперше за 139 років 18 грудня у Києві температура повітря перевищила 15 градусів тепла

У Києві 18 грудня після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +15,2°С, що на 3,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1989 році. Це максимальне значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

Завдяки такій максимальній температурі повітря, середньодобова температура 18 грудня досягла +8,2°С, що на 2,4°С вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 1937 року.

За кліматичною нормою таке значення відповідає температурі 16 жовтня.

Ніч на Миколая у Києві виявилась найтеплішою з 1881 року. Стовпчик термометра не опустився нижче +5,8°С, що на 3°С вище попереднього рекордного значення температури 1904 та 2015 років.

Нагадаємо, 17 грудня у Києві після полудня стовпчик максимального термометра піднявся до +10,4°С, що на 1,7°С вище попереднього максимального значення температури для цього дня, зафіксованого у 1937 році.

Раніше кліматологи зазначили, що з грудня минулого року по нинішній листопад усі місяці виявились теплішими за кліматичну норму.

Так, середньомісячна температура листопада у Києві становила +4,6 градуси, що вище за кліматичну норму на 2,5 градуси. Найхолодніше було 22-го числа, коли мінімальна температура опустилась під ранок до мінус 9,7°С, а найтепліше – 6 листопада, коли максимальна температура піднялась після полудня до +19,4 градусів, що стало рекордним значенням для цього дня.

Загалом у листопаді було 5 температурних рекордів.

Як повідомлялося, за прогнозом синоптиків, грудень цього року очікується тепліший, ніж зазвичай. Похолодання і сніг скоріше за все прийдуть з 15 грудня.