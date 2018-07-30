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    Розгляд апеляції у справі Вишинського перенесли на серпень

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    Кирило&nbsp;<span>Вишинський у суді</span> - Розгляд апеляції у справі Вишинського перенесли на серпень
    Кирило Вишинський у суді

    За її словами, засідання перенесли через неявку зі сторони захисту одного із адвокатів

    Херсонський апеляційний суд переніс на 6 серпня слухання апеляції адвокатів керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на продовження терміну утримання під вартою, повідомила прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

    «Розгляд апеляції на продовження терміну утримання під вартою Вишинського перенесено на 6 серпня у зв'язку з неявкою сторони захисту - один з адвокатів не з'явився на засідання», - сказала вона.

    Нагадаємо, в СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

    Як відомо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. У липні суд продовжив арешт Вишинському до 13 вересня. 

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