Розгляд апеляції у справі Вишинського перенесли на серпень



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Кирило Вишинський у суді

За її словами, засідання перенесли через неявку зі сторони захисту одного із адвокатів

Херсонський апеляційний суд переніс на 6 серпня слухання апеляції адвокатів керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на продовження терміну утримання під вартою, повідомила прес-секретар прокуратури АРК Тетяна Тихончик.

«Розгляд апеляції на продовження терміну утримання під вартою Вишинського перенесено на 6 серпня у зв'язку з неявкою сторони захисту - один з адвокатів не з'явився на засідання», - сказала вона.

Нагадаємо, в СБУ заявили, що під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили в банківській скриньці Вишинського договір з російським пропагандистським ЗМІ, понад 200 тисяч доларів та предмет, ззовні схожий на пістолет «Браунінг 1906».

Як відомо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави. У липні суд продовжив арешт Вишинському до 13 вересня.