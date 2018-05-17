Вишинського арештували на два місяці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: УНІАН Керівник «РИА Новости Украина» Кирило Вишинський під час засідання Херсонського міського суду щодо обрання запобіжного заходу, в Херсоні, 17 травня 2018 року

Росіянина взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави

Херсонський міський суд 17 травня обрав запобіжний захід керівнику інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському. Журналіста взяли під варту на 2 місяці без права внесення застави.

Про це повідомила прес-секретар прокуратури АР Крим Тетяна Тихончик, передає «Інтерфакс-Україна».

16 травня Вишинського перевезли з Києва до Херсона. Там розташований офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде його справу.

Раніше повідомлялося, що прокуратура просить суд арештувати Вишинського без застави.

Напередодні Слідком РФ підтвердив, що керівник «РИА Новости Украина» Вишинський отримав російське громадянство у 2015 році.

Зазначимо, що Служба безпеки України викликала на допиту 47 осіб у справі про державну зраду директора видання «РИА Новости Україна» Кирила Вишинського.

Нагадаємо, 15 травня Вишинському оголошено підозру у державній зраді, його затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За проведення антиукраїнської діяльності Вишинський отримував щомісяця 53 тисячі євро.

Голова департаменту комунікацій МВС України Артем Шевченко запропонував розглянути варіант обміну затриманого 15 травня керівника агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського на незаконно захопленого в Москві українського журналіста Романа Сущенка.

16 травня Слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження за фактом затримання в Києві головного редактора інформаційного агентства «РИА Новини» в Україні Кирила Вишинського.