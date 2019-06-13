Розгляд апеляцій на вирок Януковичу перенесено на липень



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Януковича засудили до 13 років позбавлення волі

Київський апеляційний суд провів засідання щодо розгляду апеляції на вирок експрезиденту Януковичу

Київський апеляційний суд відклав на 15 липня розгляд апеляцій на вирок Оболонського райсуду у справі щодо державної зради експрезидента Віктора Януковича.

Таке рішення 13 червня оголосив головуючий суддя Юрій Трясун.

«Судове засідання відкладено на 15 липня на 11:00», - зазначив Трясун.

Він уточнив, що треба призначити запасного суддю, який буде замінювати одного із суддів колегії у цій справі у разі необхідності, але не буде суддею у складі колегії. За словами Трясуна, цього запасного суддю визначать через авторозподіл.

Він також повідомив, що після 15 липня наступна дата засідання, узгоджена у цій справі із сторонами, - 22 липня на 11:00.

Нагадаємо, раніше захисник Януковича Олександр Байдик звернувся до суду з заявою про виправлення допущених, на його думку, описок у вироку.

Адвокат просив Оболонський районний суд м. Києва «виключити з мотивувальної частини вироку посилання на обставину, що пом’якшує покарання Януковича: вчинення злочинів під впливом залежності від представників влади Російської Федерації, а також виправити у резолютивній частині вироку суму процесуальних витрат, які підлягають стягненню з Януковича - з 98 561 грн 20 коп. на 58 521 грн 20 коп.».

Натомість суд відмовився «виправляти описки» у вироку Януковича.

Вироком Оболонського районного суду м. Києва від 24 січня Янукович засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, а саме – державну зраду, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній недоторканності та державній безпеці України, а саме: надання іноземній державі – Російській Федерації та її представникам допомоги у проведенні підривної діяльності проти України.

Також Янукович визнаний винуватим у вчиненні злочину проти миру, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України, а саме – пособництво у веденні агресивної війни.

На підставі ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання суворішим, Януковичу визначено остаточне покарання - 13 років позбавлення волі.

Водночас, Януковича визнано невинуватим у пред’явленому обвинуваченні та виправдано за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 КК України, у зв’язку з недоведеністю, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення.

Джерело: Укрінформ