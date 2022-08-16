Розраховував на посаду: СБУ затримала коригувальника ударів по Запоріжжю (фото)

За виконання злочинних завдань зловмисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази

Служба безпеки України затримала агента РФ, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку «керівної посади» у разі окупації міста. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію з викриття і затримання агента ФСБ, який розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту.

Також він збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об’єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних «посад» в окупаційній адміністрації. А сам зловмисник планував приєднатися до так званих «розстрільних груп» загарбників, щоб катувати і вбивати українських захисників, у тому числі бійців місцевих добровольчих формувань.

Встановлено, що зрадник був завербований кадровим співробітником 5 служби ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності у прифронтових територіях регіону. Насамперед російську спецслужбу цікавили відомості щодо розташування підрозділів ЗСУ, кількість їх особового складу і техніки, «звіти» про ракетні удари по міській забудові.

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Для передачі розвідданих агент застосовував спеціально створений анонімний Телеграм-канал. У своїх «доповідях» описував свої спостереження, супроводжуючи їх фотофіксацією об’єктів. Одержані матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій.

За виконання злочинних завдань зловмисник отримував від свого куратора гроші через електронні перекази.

Під час обшуків за місцем проживання затриманого правоохоронці виявили:

мобільні телефони, які використовувалися для комунікації з російським «координатором»;

банківську картку, куди надходили гроші від ФСБ.

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині СБУ затримала медика, який збирав дані для обстрілів. Також киянка здавала російським спецслужбам позиції військових.