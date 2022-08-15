У Києві СБУ викрила кримінальних авторитетів із РФ

Один із затриманих перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет

Служба безпеки України затримала у Києві кримінальних авторитетів з Росії, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Один із затриманих виявився громадянином Росії, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави», – йдеться у повідомленні.

Іншим злочинцем виявився російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі й за вбивство. На території нашої країни він також перебував нелегально.

«З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України», – додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора.

Також на Одещині СБУ затримала медика, який збирав дані для обстрілів.