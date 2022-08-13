Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото)

Інформаторку затримали під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані

Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал.

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Раніше Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини.