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Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото)
Інформаторку затримали під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців
фото: СБУ/Facebook

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані

Служба безпеки України затримала 35-річну мешканку Києва, яка діяла в інтересах країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Жінка, маючи антиукраїнську позицію, збирала інформацію про розташування українських військових підрозділів і стратегічно важливі об’єкти критичної інфраструктури Києва.

Відповідні фото- та відеоматеріали з координатами вона поширювала через спеціально створений закритий Телеграм-канал.

Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото) фото 1

Контррозвідники затримали інформаторку під час спроби передати чергові дані про дислокацію військовослужбовців однієї з військових частин міста.

Киянка здавала російським спецслужбам позиції військових (фото) фото 2

Наразі слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення зброї та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання зловмисниці запобіжного заходу.

Раніше Служба безпеки встановила особу ще одного воєнного злочинця з РФ, який чинив звірства проти мирних людей під час тимчасової окупації одного із селищ Київщини. 

Теги: ФСБ шпигун Київ СБУ

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