О 12:00 по всій Україні розпочнеться віче «Зупинемо капітуляцію!»
Акція протесту під Офісом президента
Фото Главком
Віче має відбутися у багатьох містах України
У неділю, 6 жовтня 2019 року, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві зберуться ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра»
Віче організовує «Рух спротиву капітуляції».
«Чекаємо усіх небайдужих патріотів», – зазначається у запрошенні.
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Одночасно, тобто теж о 12:00, таке ж віче має відбутися у багатьох містах України.