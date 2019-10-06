  1. Головна
  2. Теми дня
  3. Протести в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Протести в Україні

    О 12:00 по всій Україні розпочнеться віче «Зупинемо капітуляцію!»

    • Розсилка
    Акція протесту під Офісом президента - О 12:00 по всій Україні розпочнеться віче «Зупинемо капітуляцію!»
    Акція протесту під Офісом президента
    Фото Главком

    Віче має відбутися у багатьох містах України

    У неділю, 6 жовтня 2019 року, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві зберуться ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра»

    Віче організовує «Рух спротиву капітуляції».

    «Чекаємо усіх небайдужих патріотів», – зазначається у запрошенні.

    Слідкуйте за новинами на «Главкомі».

    Одночасно, тобто теж о 12:00, таке ж віче має відбутися у багатьох містах України.

    Київ протест формула Штайнмаєра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ