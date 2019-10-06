Символом акції «Ні капітуляції!» буде жовта стрічка



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Жовтий скотч використовують наші військові щоб позначити себе на полі бою

Символом Руху Опору Капітуляції буде жовтий скотч.

Про це йдеться на Facebook-сторінці організаторів сьогоднішнього віче.

«Жовтий скотч використовують наші військові щоб позначити себе на полі бою. Це симол опору російському агресору. Це буде і символом опору капітуляції», – зазначається у повідомленні.

«Приносьте з собою на віче жовтий скотч та жовті стрічки як символ опору капітуляції», – кажуть у Русі Опору Капітуляції.

Нагадаємо, у неділю, 6 жовтня 2019 року, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві зберуться ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».