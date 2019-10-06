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    Протести в Україні

    Символом акції «Ні капітуляції!» буде жовта стрічка

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    Символом акції «Ні капітуляції!» буде жовта стрічка

    Жовтий скотч використовують наші військові щоб позначити себе на полі бою

    Символом Руху Опору Капітуляції буде жовтий скотч.

    Про це йдеться на Facebook-сторінці організаторів сьогоднішнього віче.

    «Жовтий скотч використовують наші військові щоб позначити себе на полі бою. Це симол опору російському агресору. Це буде і символом опору капітуляції», – зазначається у повідомленні.

    «Приносьте з собою на віче жовтий скотч та жовті стрічки як символ опору капітуляції», – кажуть у Русі Опору Капітуляції.

    Нагадаємо, у неділю, 6 жовтня 2019 року, о 12:00 на Майдані Незалежності у Києві зберуться ті, хто не згоден з втіленням командою Зеленського запропонованої Росією «формули Штайнмаєра».

    Київ протест військові формула Штайнмаєра
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