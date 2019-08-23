  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розстріл адвоката у Кропивницькому: стали відомі деталі зухвалого нападу

    • Розсилка
    <p>У момент нападу адвокат з потерпілим перебували на літньому майданчику кафе, яке знаходиться поряд із СІЗО №6</p> - Розстріл адвоката у Кропивницькому: стали відомі деталі зухвалого нападу

    У момент нападу адвокат з потерпілим перебували на літньому майданчику кафе, яке знаходиться поряд із СІЗО №6

    Загиблий адвокат отримав сім кульових поранень з автоматичної зброї

    Невідомі, які розстріляли адвоката у Кропивницькому, зникли з місця скоєння злочину на автомобілі «ВАЗ 2109».

    Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію у правоохоронних органах.

    За даними джерел, загиблий адвокат отримав сім кульових поранень з автоматичної зброї, а потерпілий – кульове поранення ліктьового суглоба.

    Зазначається, що у момент нападу адвокат з потерпілим перебували на літньому майданчику кафе, яке знаходиться поряд із СІЗО №6.

    Наразі триває розслідування, проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення злочинців.

    Водночас не відкидається версія, що основною ціллю нападників був не загиблий адвокат, а інший постраждалий, чоловік 1965 року народження, адже на нього вже здійснювався замах.

    Нагадаємо, 22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6.

    Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці, поранений перебуває в лікарні.

    Національна асоціація адвокатів України вважає, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю.

    Читайте також
    кримінал СІЗО вбивство адвокат Кропивницький розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ