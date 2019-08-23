Розстріл адвоката у Кропивницькому: стали відомі деталі зухвалого нападу



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У момент нападу адвокат з потерпілим перебували на літньому майданчику кафе, яке знаходиться поряд із СІЗО №6

Загиблий адвокат отримав сім кульових поранень з автоматичної зброї

Невідомі, які розстріляли адвоката у Кропивницькому, зникли з місця скоєння злочину на автомобілі «ВАЗ 2109».

Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію у правоохоронних органах.

За даними джерел, загиблий адвокат отримав сім кульових поранень з автоматичної зброї, а потерпілий – кульове поранення ліктьового суглоба.

Зазначається, що у момент нападу адвокат з потерпілим перебували на літньому майданчику кафе, яке знаходиться поряд із СІЗО №6.

Наразі триває розслідування, проводяться оперативно-розшукові заходи з виявлення злочинців.

Водночас не відкидається версія, що основною ціллю нападників був не загиблий адвокат, а інший постраждалий, чоловік 1965 року народження, адже на нього вже здійснювався замах.

Нагадаємо, 22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6.

Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці, поранений перебуває в лікарні.

Національна асоціація адвокатів України вважає, що вбивство адвоката Олександра Іванова пов’язане з професійною діяльністю.