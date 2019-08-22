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    Поліція спростувала інформацію про смерть другого пораненого у Кропивницькому

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    Поліція спростувала інформацію про смерть другого пораненого у Кропивницькому

    Стан потерпілого обумовлений не лише пораненням, а й тяжкими супутніми захворюваннями

    Чоловік, якого поранено в Кропивницькому під час стрілянини біля СІЗО, наразі перебуває в лікарні.

    Про це сказала керівник пресслужби ГУ Національної поліції в Кіровоградській області Віталіна Бевзенко.

    «Під час стрілянини, яку розпочали невідомі особи, один із потерпілих загинув на місці події, іншого госпіталізовано до лікувального закладу, де він наразі перебуває. Він живий», - спростувала Бевзенко повідомлення ЗМІ про смерть потерпілого в лікарні, пише Укрінформ.

    Стан 54-річного травмованого під час стрілянини прокоментував медіапорталу DOZOR завідувач травматологічним відділенням обласної лікарні Андрій Семенович.

    «Він потрапив до нас з вогнепальним пораненням правої верхньої кінцівки. Проведена невідкладна хірургічна допомога, оброблення перелому, операція. Зараз стан хворого стабільний, проводиться інтенсивна терапія. Складність і тяжкість хворого обумовлюється ще тим, що у нього є низка тяжких хронічних захворювань, і на фоні цього поранення, звичайно, перебіг тяжкий. Життю на даний момент нічого не загрожує, але, як буде у подальшому – важко сказати, оскільки стан обумовлений не лише пораненням, а й тяжкими супутніми захворюваннями», - зазначив лікар.

    Як вже відомо, 22 серпня у Кропивницькому вбито адвоката Олександра Іванова. Вбивство сталося по вул. Куропятникова біля СІЗО №6. Невідомі з автомобіля здійснили обстріл з автоматичної зброї. Адвокат загинув на місці.

    Олександр Іванов — полковник міліції у відставці. До адвокатської практики, з лютого 2010 до березня 2011 року, працював на посаді заступника начальника УМВС України в Кіровоградській області - начальника слідчого управління. До цього обіймав різні посади в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

     

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