Розвідка Росії може стояти за кіберзламом Інституту держуправління Британії



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Відповідне розслідування веде Національне агентство Британії з боротьби зі злочинністю

Російська військова розвідка, ймовірно, може бути причетна до крадіжки даних британського Інституту державного управління, що бореться з пропагандою РФ. Відповідне розслідування веде Національне агентство Британії з боротьби зі злочинністю, повідомляє Sky News, посилаючись на джерела в уряді країни.

«За інформацією джерел із Вайтхолу, дуже ймовірно, що російська військова розвідувальна служба вчинила злам та викрадення файлів Інституту державного управління», - йдеться у повідомленні.

Спірозмовники припускають, що «цей крок, можливо, був здійснений у відповідь на те, що торік Британія втягнула ГРУ в шпигунське отруєння в Солсбері, і має «пролити світло» на приховані дії агентства».

Джерело SkyNews зазначило, що цю атаку вважають серйозною, оскільки, адже якщо інформація про причетність ГРУ підтвердиться, це буде перший випадок, коли Росія здійснила кіберзлам на території Великої Британії.

Тим часом один із засновників Інституту державного управління, екс-чиновник міністерства оборони Великої Британії Крістофер Донеллі сказав в інтерв'ю журналістам, що, на думку його організації, за зломом стоїть ГРУ.

Нагадаємо, Велика Британія звинувачує Росію в тому, що вона стоїть за отруєнням колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки, яке сталося у березні 2018 року. Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні Скрипалів брали участь два співробітники російської військової розвідки - Олександр Петров і Руслан Боширов.

Джерело: Укрінформ