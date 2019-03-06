Російські куратори найняли хакера із Запоріжжя для атак на державні органи, задіяні у виборах



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Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет форуму російського походження

Співробітники Служби безпеки України у межах виконання завдань із контррозвідувального забезпечення інтересів держави у сфері інформаційної безпеки попередили спроби спецслужб РФ організувати хакерські атаки на державні установи, які задіяні в підготовці до виборчого процесу та його проведенні. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що куратори з Росії найняли хакера із Запоріжжя для розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, призначеного для несанкціонованого втручання в роботу державних інформаційних ресурсів України.

Співробітники СБУ задокументували, що зловмисник був адміністратором закритого хакерського Інтернет форуму російського походження.

Він підшукував виконавців серед активних учасників форуму, які за грошове винагородження розповсюджували шкідливе програмне забезпечення.

Масове поширення здійснювалось через направлення цільових електронних повідомлень на адреси держустанов, а також уразливі ділянки Інтернет-сайтів державних органів. За висновками фахівців такі комп’ютерні віруси застосовуються, насамперед, для блокування діяльності інформаційних ресурсів через підключення до держреєстрів України, що могло створити загрозу для роботи серверів і персональних комп’ютерів виборчих комісій.

Співробітники СБУ спільно з кіберполіцією провели обшуки за місцем проживання зловмисника, у ході яких було виявлено комп’ютерну техніку з інстальованим програмним забезпеченням для створення та модифікації комп’ютерних вірусів.

Також отримано майже десять зразків шкідливого програмного забезпечення, які були підготовлені для розповсюдження серед учасників закритого хакерського форуму.

У межах розпочатого кримінального провадження комп’ютерне обладнання вилучено та направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Згідно з даними української розвідки, Росія планує витратити на заходи із втручання у вибори в Україні $300 млн.

Як повідомлялось, 26 лютого у Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента України.

25 лютого на Сумщині СБУ блокувала чергову спробу втручання спецслужб РФ у виборчий процес.

Раніше в СБУ розповіли, як спецслужби РФ намагаються втрутитись у вибори через соцмережі українців. СБУ звинуватила у втручанні російське «Агенство Інтернет Досліджень» (так звану «фабрику тролів», яка причетна до втручання у вибори президента в США). Зазначається, що українцям за гроші пропонували надати доступ до рекламного кабінету акаунтів у Facebook та Twitter для нібито просування реклами.

Нагадаємо, глава ЦВК повідомила, скільки виборців вже подали заяви про зміну місця голосування.