Клімкін поскаржився, що хакери не дають спокою МЗС



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За словами Клімкіна, Україна буде обговорювати з партнерами російські спроби впливати на українські вибори

За словами Клімкіна, за останні два тижні комп’ютерна мережа МЗС має атаку кожні 40 секунд

За останні два тижні комп'ютерна мережа МЗС зазнає атаки кожні 40 секунд. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За словами Клімкіна, Україна буде обговорювати з партнерами російські спроби впливати на українські вибори - не лише президентські, але парламентські і місцеві.

«Ми говоримо про кіберзагрози. Можу сказати, що за останні два тижні комп’ютерна мережа МЗС має атаку кожні 40 секунд. Кожні 40 секунд намагаються вдертись до нашої комп’ютерної мережі. Можете уявити, що робиться стосовно інших органів влади», - сказав міністр.

Нагадаємо, фахівці Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки ДКІБ СБУ у взаємодії зі співробітниками Центральної виборчої комісії попередили масштабну кібератаку на комп’ютерне обладнання, що забезпечує роботу офіційного Інтернет-сайту ЦВК.

Як повідомлялося, спецслужби РФ планували атаку на систему «Вибори». У Дніпрі співробітники СБУ викрили спроби російських спецслужб отримати дані про мережу зв’язку, що забезпечує проведення виборів президента.

Джерело: УНН