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    Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ

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    <span>Заступник голови СБУ Олег Фролов: Росія планує вплинути на проведення в Україні президентських і парламентських виборів</span> - Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ
    Заступник голови СБУ Олег Фролов: Росія планує вплинути на проведення в Україні президентських і парламентських виборів
    Фото: СБУ

    Росія не полишає спроб вплинути на українські вибори

    Спецслужби РФ через несанкціоноване втручання в роботу інформаційної інфраструктури ЦВК намагаються вплинути на проведення в Україні президентських і парламентських виборів. Про це на брифінгу після завершення міжнародних кібернавчань на базі СБУ повідомив заступник голови Служби Олег Фролов.

    Навчання відбулися у межах проекту ЄС «Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами» за підтримки Естонського центру Східного партнерства та компанії CybExer Technologies, яка має великий досвід проведення таких навчань. «На сьогодні питання проведення в Україні демократичних та прозорих виборів є першочерговим, зусилля СБУ спрямовані на недопущення протиправних проявів з боку іноземних спецслужб, організацій, будь-яких груп або осіб», ‒ наголосив Олег Фролов.

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    У підбитті підсумків тренінгу також взяли участь керівництво Центральної виборчої комісії, Держспецзв’язку та представники іноземних партнерів. Організатори навчань високо оцінили здатність українських фахівців протидіяти сучасним кіберзагрозам для забезпечення демократичних прав громадян.

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    Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ
    Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ
    Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ

    «Проведене навчання засвідчило конкретну та практичну підтримку Європейських партнерів у зміцненні Української державності та її захисті від найбільш актуальних загроз гібридної агресії», ‒ зауважив заступник голови СБУ.

    Також нагадаємо, що СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у харківській мерії.

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    ЦВК Росія СБУ вибори
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