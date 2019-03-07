Росія планує атакувати інформаційні структури Центрвиборчкому - СБУ



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Заступник голови СБУ Олег Фролов: Росія планує вплинути на проведення в Україні президентських і парламентських виборів Фото: СБУ

Росія не полишає спроб вплинути на українські вибори

Спецслужби РФ через несанкціоноване втручання в роботу інформаційної інфраструктури ЦВК намагаються вплинути на проведення в Україні президентських і парламентських виборів. Про це на брифінгу після завершення міжнародних кібернавчань на базі СБУ повідомив заступник голови Служби Олег Фролов.

Навчання відбулися у межах проекту ЄС «Посилення кібербезпеки в Україні перед виборами» за підтримки Естонського центру Східного партнерства та компанії CybExer Technologies, яка має великий досвід проведення таких навчань. «На сьогодні питання проведення в Україні демократичних та прозорих виборів є першочерговим, зусилля СБУ спрямовані на недопущення протиправних проявів з боку іноземних спецслужб, організацій, будь-яких груп або осіб», ‒ наголосив Олег Фролов.

У підбитті підсумків тренінгу також взяли участь керівництво Центральної виборчої комісії, Держспецзв’язку та представники іноземних партнерів. Організатори навчань високо оцінили здатність українських фахівців протидіяти сучасним кіберзагрозам для забезпечення демократичних прав громадян.

«Проведене навчання засвідчило конкретну та практичну підтримку Європейських партнерів у зміцненні Української державності та її захисті від найбільш актуальних загроз гібридної агресії», ‒ зауважив заступник голови СБУ.

Також нагадаємо, що СБУ затримала агента російських спецслужб, який працював у харківській мерії.