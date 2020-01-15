  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma

    • Розсилка
    Розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma

    Атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина

    Американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервери української компанії Burisma.

    Про це повідомила координатор апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон, передає Bloomberg.

    Так вона відповіла на питання про те, що майбутні атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина.

    «Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти«, - сказала Пірсон.

    Вона також заявила, що розвідслужби вивчають можливість такого розвитку подій.

    Нагадаємо, за даними газети The New York Times російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, в керівництво коорой входив Хайтер Байден, син колишнього віце-президента США і учасника виборчої кампанії на вищий пост країни Джозефа Байдена.

    розвідка США Джозеф Байден
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ