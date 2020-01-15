Розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma
Атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина
Американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервери української компанії Burisma.
Про це повідомила координатор апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон, передає Bloomberg.
Так вона відповіла на питання про те, що майбутні атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина.
«Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти«, - сказала Пірсон.
Вона також заявила, що розвідслужби вивчають можливість такого розвитку подій.
Нагадаємо, за даними газети The New York Times російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, в керівництво коорой входив Хайтер Байден, син колишнього віце-президента США і учасника виборчої кампанії на вищий пост країни Джозефа Байдена.