Розвідка США зацікавилася атаками російських хакерів на компанію Burisma



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Атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина

Американські розвідувальні служби вивчають дані, які вказують на спробу пов'язаних з Росією хакерів атакувати сервери української компанії Burisma.

Про це повідомила координатор апарату директора Національної розвідки США щодо забезпечення безпеки виборів в країні Шелбі Пірсон, передає Bloomberg.

Так вона відповіла на питання про те, що майбутні атаки на Burisma вчинені з метою добути потенційно компрометуючу інформацію про колишнього віце-президента США і його сина.

«Перш ніж робити які-небудь висновки про мотиви, ми завжди намагаємося вивчити всі можливі варіанти«, - сказала Пірсон.

Вона також заявила, що розвідслужби вивчають можливість такого розвитку подій.

Нагадаємо, за даними газети The New York Times російські хакери зламали сервери української газової компанії Burisma, в керівництво коорой входив Хайтер Байден, син колишнього віце-президента США і учасника виборчої кампанії на вищий пост країни Джозефа Байдена.