США можуть виділити Україні понад мільярда доларів - Єльченко



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Посол України в США Володимир Єльченко

У 2020 році передбачено виділення на суму 250 мільйонів доларів з боку Пентагону і ще майже 450 мільйонів доларів по лінії Держдепу США

Посол України в США Володимир Єльченко заявив, що у 2020 році США планують виділити Україні понад один мільярд доларів допомоги.

Про це Єльченко розповів під час брифінгу з журналістами, передає DW.

«У 2020 році передбачено виділення на суму 250 мільйонів доларів з боку Пентагону і ще майже 450 мільйонів доларів по лінії Держдепу США, це вже економічна допомога. Отже, загалом у нас виходить так, що у цьому році загальна допомога з боку США — 698 мільйонів доларів і суто військова оборонна допомога — 365 мільйонів доларів», — сказав він.

Дипломат додав, що 250 мільйонів доларів вже виділено. Ще 50 мільйонів доларів буде виділено в разі виконання певних умов і використання першої частини суми, і ще майже 50 мільйонів доларів — це залишки з минулих років, які ще не реалізовані.

За словами Єльченка, загальна сума допомоги від США на цей рік може скласти більше мільярда доларів.