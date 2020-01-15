Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ



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Посол України в США Володимир Єльченко

Єльченко вважає, що потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних

Посол України в США Володимир Єльченко вважає недоцільним скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо збитого в Ірані літака МАУ, оскільки Тегеран визнав свою провину.

Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні.

За словами Єльченка, потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних.

«У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН», — сказав посол України у Вашингтоні.

Єльченко також повідомив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країни-виробника літаків Boeing.

«Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до чорних скриньок, то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing», — підкреслив дипломат.

Він також зазначив, що представники авіавиробника обов’язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.

Єльченко зауважив, що оскільки Іран повністю визнав свою участь у трагедії, він має пройти цей шлях до кінця, притягнувши винних до відповідальності та виплативши всі компенсації. Крім того, розслідування має з’ясувати й інші складові, в тому числі «російський слід» у вигляді проданого Ірану російського комплексу Тор.

«Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша — це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, й тих, хто постачав ці ракети. А друга частина — це відповідальність Ірану як держави, міжнародно-правова відповідальність», — підкреслив посол України в США.

До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ . Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

Джерело: Укрінформ