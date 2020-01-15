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    Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ

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    Посол України в США Володимир Єльченко - Єльченко не бачить необхідності скликати Радбез ООН через збиття літака МАУ
    Посол України в США Володимир Єльченко

    Єльченко вважає, що потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних

    Посол України в США Володимир Єльченко вважає недоцільним скликати позачергове засідання Ради безпеки ООН щодо збитого в Ірані літака МАУ, оскільки Тегеран визнав свою провину.

    Про це він заявив на брифінгу у Вашингтоні.

    За словами Єльченка, потрібно зосереджуватися на міжнародному розслідуванні й притягненні до відповідальності винних.

    «У ситуації, якби Іран не визнав своєї провини, можливо, нам би довелося звертатися, в тому числі до Ради безпеки ООН. Але оскільки ситуація розвивалася дуже динамічно, я просто не бачу, яку мету ставлять перед собою ті, хто вважає, що потрібно скликати РБ ООН», — сказав посол України у Вашингтоні.

    Єльченко також повідомив, що українська сторона перебуває в постійному контакті з іншими державами, в тому числі США як країни-виробника літаків Boeing.

    «Сьогодні у мене буде чергова зустріч з керівництвом компанії Boeing, які запропонували свої послуги й повну підтримку в розслідуванні. Оскільки на сьогодні є інформація, що Україна отримає певний доступ до чорних скриньок, то, напевно, в подальшому ми будемо робити це спільно з фахівцями Boeing», — підкреслив дипломат.

    Він також зазначив, що представники авіавиробника обов’язково увійдуть до складу міжнародної комісії, яка створюється.

    Єльченко зауважив, що оскільки Іран повністю визнав свою участь у трагедії, він має пройти цей шлях до кінця, притягнувши винних до відповідальності та виплативши всі компенсації. Крім того, розслідування має з’ясувати й інші складові, в тому числі «російський слід» у вигляді проданого Ірану російського комплексу Тор.

    «Ми говоримо про дві частини відповідальності, дві складові. Перша — це відповідальність тих осіб, які віддавали наказ і стріляли ракетою, а також, можливо, й тих, хто постачав ці ракети. А друга частина — це відповідальність Ірану як держави, міжнародно-правова відповідальність», — підкреслив посол України в США.

    До слова, в Ірані журналісти звільняються після катастрофи літака МАУ. Спочатку чиновники Ірану заявляли, що інформація про збиття лайнера є брехнею, однак потім визнали, що ракету в нього випустили сили протиповітряної оборони Ірану.
    Разом з тим секретар РНБО Данілов зізнався, що українська влада наказала посольству в Ірані заявити про поламку літака МАУ.

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. Попередня причина падіння літака – аварія двигуна. Повідомлялося, що на борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

     Читайте також: Західна преса: Іран не міг збити український літак випадково

    Джерело: Укрінформ

    США Іран ООН Єльченко Володимир наказ літак Boeing посол МАУ аварія Радбез ООН розслідування Україна влада
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