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    Розвідники показали докази того, що вибухи у Придністров'ї – російська провокація

    Вибухи в Тирасполі були заздалегідь сплановані спецслужбами Росії&nbsp; - Розвідники показали докази того, що вибухи у Придністров'ї – російська провокація
    Вибухи в Тирасполі були заздалегідь сплановані спецслужбами Росії 
    фото з відкритих джерел

    Про підготовку теракту свідчить лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова

    Вибухи у Тирасполі – «столиці» фейкової Придністровської Молдавської республіки – були спланованою провокацією російських спецслужб і готувалися заздалегідь. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

    Ще за три дні до інциденту, керівники так званої ПМР вже готувались до його проведення і навіть подбали про облаштування бункеру.

    Як доказ українські розвідники показали лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова. Він датується ще 22 квітня.

    У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста».

    Зауважимо, що в столиці невизнаної Придністровської Молдавської республіки 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого фейкового міністерства державної безпеки та філіалу ФСБ.

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    Нагадаємо, раніше Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї.

    Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

    Теги: росія ФСБ Придністров'я
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    Розвідники показали докази того, що вибухи у Придністров'ї – російська провокація