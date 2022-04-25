Розвідники показали докази того, що вибухи у Придністров'ї – російська провокація

Вибухи в Тирасполі були заздалегідь сплановані спецслужбами Росії

Про підготовку теракту свідчить лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова

Вибухи у Тирасполі – «столиці» фейкової Придністровської Молдавської республіки – були спланованою провокацією російських спецслужб і готувалися заздалегідь. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Ще за три дні до інциденту, керівники так званої ПМР вже готувались до його проведення і навіть подбали про облаштування бункеру.

Як доказ українські розвідники показали лист секретаря так званої Держкомісії з ліквідації надзвичайних ситуацій самопроголошеної республіки Вадима Шмаленка до голови Каменського району Володимира Бичкова. Він датується ще 22 квітня.

У ньому йшлось про термінову (до 16.00 того ж дня) підготовку відомостей про наявність та місце розташування «захищеного пункту управління цивільної оборони міста».

Зауважимо, що в столиці невизнаної Придністровської Молдавської республіки 25 квітня близько 17:45 прогриміла серія вибухів. Вони відбулись у приміщенні, де розташовані офіси місцевого фейкового міністерства державної безпеки та філіалу ФСБ.

Нагадаємо, раніше Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї.

Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.