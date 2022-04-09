Населення непідконтрольного Придністров’я не бажає воювати проти України. Однак можуть статися певні провокації

Одеський Оперативний штаб фіксує військову активність з боку Придністров’я. Про це розповів у ефірі телеканалу «Україна 24» голова Оперативного штабу Одеської області Сергій Братчук.

«Ми відзначали певну активність на Придністровському напрямку, але це мало демонстративний характер», – повідомив Сергій Братчук.

Разом із тим, Братчук зазначив, що, за інформацією Оперативного штабу Одеської області, населення непідконтрольного Придністров’я не бажає воювати проти України. Однак можуть статися певні провокації.

«У нас є необхідні плани дій, засоби ураження, якщо ворог надумає. Він повернеться тільки грузом 200», – сказав Братчук.

Як повідомляв «Главком», російські війська, що незаконно розміщуються у Придністров’ї, підготували Тираспольський аеродром, аби, імовірно, використати його для наступу на Україну з південного напрямку.

Зазначимо, що на території Придністров’я розміщуються, окрім миротворчої місії, оперативна група військ Російської Федерації, яку Кишинів вимагає вивести зі своєї території упродовж років.

Нагадаємо, в інтерв’ю «Главкому» заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь висловив думку, що наступні два тижні на фронті будуть вирішальними.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович прогнозує, що активна фаза війни в Україні має закінчитись до середини квітня. Він зауважив: якщо до цього терміну не буде мирної угоди, розпочнеться партизанська війна.