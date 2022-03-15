ПАРЄ офіційно визнала Придністров'я зоною російської окупації

Це – перше офіційне визнання Придністров’я окупованою територією на такому рівні

ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації. Члени ПАРЄ підтримали резолюцію, а остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня. Про це повідомляє Eurointegration.

Члени ПАРЄ від Румунії, України, Франції, Естонії, Великої Британії, Грузії, Туреччини запропонували асамблеї офіційно визнати російську окупацію частини Молдови.

Повідомляється, що ПАРЕ одноголосно затвердила поправку про те, щоб офіційно визнати Придністров'я зоною російської окупації.

Рішення пропонує задекларувати, що раніше «РФ вчинила акт військової агресії проти Республіки Молдова та, відповідно, окупацію її Придністровського регіону».

Резолюція була прийнята 15 березня, проте остаточне рішення буде прийнято Комітетом міністрів Ради Європи 17 березня.

Варто відзначити, що представники Молдови не брали участь у складанні цієї поправки, але вони не висловилися проти на голосуванні.

Це – перше офіційне визнання Придністров’я окупованою територією на такому рівні.

Досі у Раді Європи у якості найжорсткіших формулювань йшлося про територію «під ефективним контролем РФ». Раніше документи РЄ та інших організації взагалі уникали формулювань щодо статусу.

Нагадаємо, ПАРЄ рекомендувала виключити Росію з Ради Європи, рішення ухвалено одноголосно.

Росія вирішила вийти із Ради Європи. При виході з Ради Європи Росія денонсує Європейську конвенцію про права людини, заявив голова міжнародного комітету російської держдуми Слуцький. За Статутом Ради Європи юридично припинення членства відбудеться лише у кінці поточного фінансового року, тобто 31 грудня.

Раніше, Україна вимагала негайно виключити країну-агресорку з Ради Європи.

Нагадаємо, дефолт для Росії може наступити вже завтра через невеликий борг.

Крім того Європа посилює авіаційні санкції проти Росії. Також ЄС затвердив четвертий пакет санкцій проти Росії.

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