Молдова спростувала повідомлення про мобілізацію в Придністров’ї

Кишинів проводить власний моніторинг ситуації в сепаратистському регіоні

Молдова не володіє інформацією щодо мобілізації російських військ у Придністров’ї. Про це йдеться у заяві міністерства зовнішніх справ країни, опублікованій в суботу.

«Відповідальні державні установи Молдови уважно стежать за ситуацією з безпекою в регіоні. Наразі немає інформації, що підтверджує мобілізацію військ у Придністров'ї», – йдеться у повідомленні.

Влада продовжить моніторинг та обмін інформацією з партнерами з метою забезпечення безпеки громадян, додали в міністерстві.

Як раніше повідомлялося, Генштаб заявив, що активізовано роботу щодо залучення підрозділів російських військ, які базуються на території Придністровського регіону Республіки Молдова для проведення провокацій та демонстраційних дій на кордоні з Україною. Відзначено передислокацію російських військ та підрозділів так званої «Придністровської Молдавської Республіки» з метою підготовки до ведення демонстрації готовності до наступу та, можливо, бойових дій проти України.

Перед цим ПАРЄ на засіданні 15 березня визнала Придністров'я зоною російської окупації.

Також стало відомо, що президентка Майя Санду заявила про неготовність Молдови приєднатися до антиросійських санкцій, оскільки так вона може залишитися без газу та електроенергії.