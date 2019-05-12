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    Епіфаній розповів, коли його відвернуло від російської церкви

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    Епіфаній розповів, коли його відвернуло від російської церкви

    Епіфаній раніше відвідував храм, який належить РПЦ

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній не став робити духовну кар'єру у російському православ'ї, тому що там не підтримали його духовних прагнень.

    Про це він розповів на телеканалі Еспресо.TV.

    «Я відвідував храм, який належить РПЦ. Бо іншого в той час у селі не було. Це був десь 1992-93-й рік, коли ще не кожен розумів, чи це російська церква, чи українська. Коли я звернувся до священика, він навіть не благословив мене на вступ до семінарії. І тоді я знайшов людей, які порекомендували мені вступати до Київської духовної семінарії у складі Української православної церкви Київського патріархату. Напевне, так Господь вів мене від самого початку, що навіть відвідуючи храм РПЦ я був покликаний і спрямований Богом саме до незалежної Української православної церкви і є її вихованцем. Вихованцем Української православної церкви Київського патріархату, яка разом з Українською автокефальною церквою виконала свою історичну місію виконали свою історичну роль і стали предтечами єдиної помісної Православної церкви України», - зазначив він.

    Вже після навчання й захисту дисертації Епіфаній, за його словами, «прийняв рішення щодо чернечого постригу».

    церква РПЦ Епіфаній
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