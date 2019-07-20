«Рускій мір» там, де розмовляють російською мовою, - політолог



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Політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь Фото: Главком

Експерт розповів, як Москва трансформує поняття «руський мир»

У Росії «рускій мір» - це ідеологія сучасної РФ, яка сприймається як певний дах на всьому пострадянському просторі з метою впливу. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив політолог і співведучий програми «Блеск и нищета русского мира» редакції іномовлення Українського радіо Дмитро Левусь.

«У цьому понятті (рускій мір) є вся концентрація російської історії з формування методів і моделей впливу на території російської імперії та по світу як мінімум з Петровських часів. Насправді в ХІХ столітті виходив такий журнал «Русский мир». Цікаво, що редактором його був генерал Міхаїл Черняєв (У 1870-х роках Черняєв купив правоконсервативне видання «Русский мир», що видавалося в Петербурзі. Деякі дослідники вважають, що наповнення поняття «рускій мір» належить саме Черняєву, а не графу Уварову, – «Главком»). Він був типовим гібридом ХІХ століття: брав участь в неоднозначних операціях на територіях нинішньої Центральної Азії, робив також антиосманські авантюри на Балканах (Створив Сербську армію, основну частину якої складали російські польові командири. Їхнє існування подекуди заперечувалося тодішнім міністерством зовнішніх справ Росії, – «Главком») , тобто він такий собі Стрєлков ХІХ століття. Як бачите, це не новий смисл, який був зараз сформований», - вважає він.

За словами Левуся, зараз в Європі нікому не прийде в голову одягнути свастику, тому що ХХ століття зробило все для того, аби цей символ сприймався негативно попри те, що сам символ дуже давній, шанувався багатьма народами, у тому числі і нашими пращурами. «Те саме сталося і з поняттям «рускій мір». Він буде сприйматися на всіх територіях, де колись була Російська імперія, і де сучасна Росія намагається встановити гуманітарний, військовий контроль, - в негативному контексті», - наголосив політолог.

Відповідаючи на питання, чи трансформувалося поняття «рускій мір», Левусь зазначив, що на початку 2000-х років ця концепція «руского міра» була свідомо модернізована. «Тут можна згадати роботу Російського інституту стратегічних досліджень. До того ж цей концепт «руского міра» зазнав ще й систематизації. Він також був позбавлений своїх родових вад, точніше вони були замасковані. У радянські часи ідеологія була комуністична, хоча попри пресловутий радянський інтернаціоналізм, вона була за великим рахунком російською націоналістичною за суттю. У 1960-х роках було відродження позитивного ставлення до російської імперії: з’явився позитивний образ білого офіцера, і створювалися фільми відповідного змісту. А зверху було нашарування морального кодексу будівничого комунізму. Зараз цей інтернаціоналізм залишається, але за основу береться концепт, що «рускій мір» там, де розмовляють російською мовою. Таким чином відбулася модернізація», - резюмував політолог.