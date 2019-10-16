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    Рябошапка проігнорував комітет Ради, де мали обговорити скандальну реформу Генпрокуратури

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    Генпрокурор Руслан Рябошапка - Рябошапка проігнорував комітет Ради, де мали обговорити скандальну реформу Генпрокуратури
    Генпрокурор Руслан Рябошапка

    Генпрокурор надіслав лист до комітету про те, що не може бути присутнім на засіданні в середу

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка не з'явився на засідання комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності для доповіді про реформування Генпрокуратури.

    Доповідь Рябошапки було заплановано на 15:00, проте він не прийшов.

    Але генпрокурор надіслав лист до комітету про те, що не може бути присутнім на засіданні в середу.

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    Рябошапка повинен був доповідати про проведення реформи ГПУ.

    Нагадаємо, Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів. «От нащо юристу, який займається кримінальними справами, складати іспит з Цивільного кодексу, так само цивілісту – з Кримінального?»

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