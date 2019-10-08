«Стадо баранів» проти Рябошапки. Бунт у Генпрокуратурі (ДОКУМЕНТ)

Руслан Рябошапко

Прокурори написали Зеленському гнівного листа, у якому вимагають не робити їх баранами

Працівники Генеральної прокуратури написали листа до президента України Володимира Зеленського, у якому висловили обурення реформою прокуратури, яку тепер провадить новий очільник відомства Руслан Рябошапка. У тексті листа, який «Главком» отримав із власних джерел, прокурори зазначають, що оновлення прокуратури, яке розпочав Рябошапка, спрямоване на «створення контрольованого «стада» (укр. – «отари») на службі особисто у генпрокурора». Текст рясніє орфографічними та синтаксичними помилками.

«Нас обурює те, як новий Генпрокурор підійшов до організації чергового «оновлення» прокуратури. Те «оновлення», як його прописано у відповідних Законі («Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури», № 1032) та Положеннях («Положення про проходження прокурорами атестації» «Положення про кадрові комісії Офісу Генерального прокурора, обласних прокуратур», - «Главком»), не має нічого спільного зі створенням дійсно незалежного органу... Навпроти, мета чергової «реформи» - безперешкодно зачистити відомство від неугодних Генеральному прокурору та його новій команді осіб та наповнити його працівниками, які будуть повністю слухняні до керівництва та підконтрольні йому», - йдеться у зверненні до глави держави.

Зокрема, наголошують працівники ГПУ, у заяві про участь у атестації, яку передбачив генеральний прокурор, прокурорам, «як вівцям», запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження. «Тобто прокурорам фактично запропоновано погодитися із тим, що попри успішне проходження ними всіх етапів атестації, їх може бути звільнено з невідомих нікому обставин. І це при тому, що згідно із нашим законодавством, усі громадяни мають право на отримання інформації про себе, а анонімні звернення не підлягають розгляду взагалі!», - обурюються прокурори.

Працівники ГПУ також запитали Зеленського, для чого він та підконтрольний йому парламент ухвалюють «відверто дискримінаційні закони, згідно з якими прокурори - це люди другого сорту та не мають суто людських прав, передбачених КЗпП України».

Прокурори також попередили: якщо президент не дослухається до них, вони будуть вимушені протестувати – хоча усвідомлюють, що прокурори позбавлені законом права на протест.

«Варто попередити про те, що внаслідок вказаної реформи в органах прокуратури залишаться працювати особи, повністю залежні від свого керівництва, які виконають його команду та через деякий час після чергової переміни влади слухняно та покірно потягнуть до суду для обрання запобіжного заходу у формі тримання під вартою за звинуваченнями різного ступеня обґрунтованості політиків сучасної хвилі, як це вже відбувалося із Тимошенко Ю.В., Луценком Ю.В., Заманою В.М., Пашинським С.В. та іншими. Ви впевнені, що за таких обставин Ви не будете серед них?», - запитали прокурори президента.

«Для тих, хто увійде до складу кадрових комісій, бажаємо сказати наступне – не думайте, що ви вовки, а ми барани. Ні, ви такі ж барани, тимчасово призначені вовками, та свого часу вас також пустять під ніж, як і всіх нас», – резюмували вони.

Нагадаємо, Верховна Рада 19 вересня ухвалила у другому читанні закон щодо реформи органів прокуратури авторства президента Зеленського. Документ пропонує замість чинної структури органів прокуратури побудувати після проведення атестації прокурорів нову структуру, що включатиме Офіс генерального прокурора, обласні, окружні прокуратури. Також проект закону надає генеральному прокурору право ліквідовувати та реорганізовувати окружні та обласні прокуратури. Окрім того, ліквідуються військові прокуратури, але водночас встановлюються право генпрокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури на правах структурного підрозділу Офісу генпрокурора, обласних та окружних прокуратур. Закон також передбачає зменшення максимальної кількості працівників органів прокуратури з 15 тис. до 10 тис. осіб.

30 серпня Зеленський призначив Руслана Рябошапку генеральним прокурором.

Павло Вуєц, «Главком»