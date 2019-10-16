33-річна Ірина Діденко очолила прокуратуру Львівщини



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Ірина Діденко в органах прокуратури працює з 2008 року

Офіційне представлення відбулося сьогодні в закритому режимі

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив прокурором Львівської області Ірину Діденко.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook сама Ірина Діденко.

Представив нового очільника прокуратури області перший заступник генпрокурора Віталій Касько.

«Нам доведеться працювати у дуже складний період реформування прокуратури. Але будь-які зміни - це також шанс зробити щось якісно нове. Ми плануємо побудувати прокуратуру європейського зразка. Хто як не Львівщина має стати першою, де це вдається? Тому робимо ставку на результат», - написала вона у своєму пості.

Ірина Діденко народилася в 1986 році у Немирові Вінницької області, працює в органах прокуратури з 2008 року. Спочатку Діденко працювала прокуратурі Івано-Франківської області, а згодом її перевели на посаду прокурора відділу організації діяльності у сфері запобігання та протидії корупції в Генеральну прокуратуру України

Раніше генпрокурор Руслан Рябошапка звільнив головного прокурора Львівської області Юрія Квятківського, який очолював прокуратуру Львівщини з 2016 року.

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