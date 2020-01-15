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    МВС розшукує екснардепа Дзензерського, який заборгував банкам майже п'ять мільярдів

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    Колишній народний депутат Денис Дзензерський у переліку осіб, які переховуються від органів влади<br /><br /><br /> - МВС розшукує екснардепа Дзензерського, який заборгував банкам майже п'ять мільярдів
    Колишній народний депутат Денис Дзензерський у переліку осіб, які переховуються від органів влади


    Скріншот з сайту Міністерства внутрішніх справ

    За підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на суму майже 5 млрд грн

    Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради від партії «Народний фронт» Дениса Дзензерського.

    Інформація з'явилася в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

    Ексдепутата вказали як особу, яка «переховується від органів досудового розслідування». Зник він, як зазначається, 5 грудня 2019 року.

    Згідно з даними МВС, Дзензерському висунули підозру у ч.1 ст. 366-1 (декларування неправдивої інформації) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5 тис. - 51 тисяча гривень), громадські роботи або ув'язнення до двох років.

    Запобіжний захід ексдепутату не обирали.

    Нагадаємо, у лютому 2018-го Нацагентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірило декларації за 2015 та 2016 роки депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського і виявило у них порушення.

    Зокрема за підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на суму майже 5 млрд грн. За даними НАЗК, сплатити борги банкам депутата зобов'язали Бабушкінський та Жовтневий районні суди Дніпропетровська.

    Зазначається, що фінансові зобов’язання Дзензерський не зазначив і в декларації за наступний рік.

    Крім того, у декларації за 2015 рік депутат задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 млн грн, законність підстав набуття якого не підтвердив доказами.

    У березні 2019-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала тодішньому генпрокурору Юрію Луценку подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

    19 листопада детективи НАБУ, отримавши погодження прокурорів САП, оголосили Дзензерському підозру.

     

    борг МВС банки депутат НАБУ Народний фронт декларація штраф НАЗК САП розслідування розшук
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