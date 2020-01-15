МВС розшукує екснардепа Дзензерського, який заборгував банкам майже п'ять мільярдів



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Колишній народний депутат Денис Дзензерський у переліку осіб, які переховуються від органів влади





Скріншот з сайту Міністерства внутрішніх справ

За підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на суму майже 5 млрд грн

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишнього депутата Верховної Ради від партії «Народний фронт» Дениса Дзензерського.

Інформація з'явилася в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ.

Ексдепутата вказали як особу, яка «переховується від органів досудового розслідування». Зник він, як зазначається, 5 грудня 2019 року.

Згідно з даними МВС, Дзензерському висунули підозру у ч.1 ст. 366-1 (декларування неправдивої інформації) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (42,5 тис. - 51 тисяча гривень), громадські роботи або ув'язнення до двох років.

Запобіжний захід ексдепутату не обирали.

Нагадаємо, у лютому 2018-го Нацагентство з питань запобігання корупції заявило, що перевірило декларації за 2015 та 2016 роки депутата від «Народного фронту» Дениса Дзензерського і виявило у них порушення.

Зокрема за підсумками перевірки декларацій встановлено, що депутат має заборгованість перед банками на суму майже 5 млрд грн. За даними НАЗК, сплатити борги банкам депутата зобов'язали Бабушкінський та Жовтневий районні суди Дніпропетровська.

Зазначається, що фінансові зобов’язання Дзензерський не зазначив і в декларації за наступний рік.

Крім того, у декларації за 2015 рік депутат задекларував дохід у вигляді подарунка у сумі 35 млн грн, законність підстав набуття якого не підтвердив доказами.

У березні 2019-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала тодішньому генпрокурору Юрію Луценку подання про притягнення депутата до кримінальної відповідальності.

19 листопада детективи НАБУ, отримавши погодження прокурорів САП, оголосили Дзензерському підозру.