Іран не передає «чорні скриньки» Україні — прокуратура



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Українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок»

Іранська сторона не передає «чорні скриньки» Україні. Без них установити всі причини трагедії буде неможливо.

Про це на засіданні Комітету ВР з питань національної оборони, безпеки і розвідки заявив заступник генпрокурора Віктор Трепак, пише LB.ua.

«Хто причетний (до авіакатастрофи в Ірані — ред.) і що нам відомо? Без аналізу «чорних скриньок», без доступу нашої сторони до матеріалів справи, до місця подій встановити всі причини буде неможливо… Тому в рамках міжнародного права українська сторона вже звернулася до Ірану щодо допуску українських слідчих… Ключове питання. Поки що відповіді про допуск нашої сторони не отримали», — заявив він.

З його словами, на цей момент уже ідентифіковано 4 тіла загиблих українців. Процес триває і повинен закінчитися 19 січня.

«Також ми будемо ініціювати створення міжнародної групи для участі в загальному розслідуванні спільно з нашими іноземними партнерами», — додав Трепак.

Своєю чергою, Поліна Чиж з департаменту ГПУ з питань зовнішніх зв’язків повідомила, що, за попередньою домовленістю, Іран повинен був відправити в Україну «чорні скриньки» до 15 січня включно для їх розшифровування в українській лабораторії.

«Однак станом на сьогодні іранська сторона «чорні скриньки» не передає. Відтак українська сторона повторно надіслала звернення до Ірану про передачу «чорних скриньок» і про допуск», — зазначила вона.

За словами Чиж, з’явилася інформація про те, що Іран має намір передати «чорні скриньки» Франції. Однак у відповідь на запит української сторони Франція цей факт не підтверджує.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.