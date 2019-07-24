Рябошапка пояснив, чому подання на звільнення Кличка підписав Богдан



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Руслан Рябошапка

Заступник керівника Офісу Президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА

Керівник Офісу Президента України Андрій Богдан звернувся до Кабінету Міністрів з листом, у якому нагадав про необхідність внесення подання щодо звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник керівника Офісу Президента України Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка. В Офісі президента посилаються на те, що «у разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій».

Раніше Рябошапка заявив, що нічого не знає про подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

«Це було нагадування від керівника Офісу Президента Андрія Богдана Прем’єр-міністру України про те, що необхідно внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керівники місцевих державних адміністрацій призначаються Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на термін повноважень Президента. Віталій Кличко був призначений головою Київської міської державної адміністрації попереднім Президентом у червні 2014 року. Відповідно, Прем’єр-міністр має виконати вимогу закону і внести подання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації», – сказав заступник керівника Офісу Президента.

За його словами, Прем’єр-міністр вніс подання про звільнення всіх голів місцевих адміністрацій, крім голови КМДА.

Руслан Рябошапка зазначив, що Прем’єр-міністр має внести відповідне подання на адресу Президента. Він сподівається, що це питання буде розглянуто на найближчому засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас заступник керівника Офісу Президента закликав не політизувати питання звільнення голови КМДА.

«Є норма закону, згідно з якою голова місцевої державної адміністрації призначається на термін повноважень Президента України. Яка може бути політика у тому, що змінився Президент і термін повноважень голови місцевої адміністрації закінчився?» – додав Руслан Рябошапка.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.