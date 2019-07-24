Заступник Богдана божиться, що нічого не знав про подання на звільнення Кличка



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Рябошапка сумнівається, що його керівник міг внести подання на звільнення Кличка

Руслан Рябошапка, якого Володимир Зеленський хоче бачити Генеральним прокурором, нічого не знає про подання Офісу президента щодо звільнення Віталія Кличка

Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка нічого не знає про подання на звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

«Я такого не чув», - відповів Рябошапка, відповідаючи на питання журналістів щодо цього подання.

«Я думаю, що Богдан навряд чи може внести подання на звільнення Кличка», - сумнівається заступник Андрія Богдана.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка. В Офісі президента посилаються на те, що «у разі обрання нового Президента України голови місцевих державних адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій».

Подання на звільнення Кличка

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.