Рябошапка призначив колишнього СБУшника Трепака своїм заступником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Генерал-майор Віктор Трепак став заступником генпрокурора

Трепак у 2016 році передав до НАБУ матеріали «чорної бухгалтерії» Партії регіонів

Генпрокурор Руслан Рябошапка призначив Віктора Трепака на посаду заступника генерального прокурора.

Про це інформує пресслужба відомства.

«Генеральний прокурор Руслан Рябошапка 8 жовтня 2019 року підписав наказ про призначення Віктора Трепака заступником генерального прокурора», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Трепак у 1997 році закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка, а у 2002 році - Львівський інститут внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України за спеціальністю «правознавство».

З 2000 року був призваний на військову службу в органи Служби безпеки України, де проходив її на оперативних і керівних посадах. З 2015-го по 2016 роки Трепак обіймав посаду першого заступника голови СБУ - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

З липня 2016 року по 31 серпня 2018 року - професор кафедри Національної академії Служби безпеки України, а з 1 вересня 2018 року по жовтень 2019 року - доцент кафедри кримінального права і кримінології Львівського національного університету імені Івана Франка.

Кандидат юридичних наук. Учасник бойових дій на сході України.

Трепак відомий тим, що керував операцією з документування отримання хабаря і подальшого затримання голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, який став відомий як «суддя-колядник».

Трепак також брав участь в операції із затримання генерала Олексія Пукача, який згодом був визнаний винним у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

27 травня 2016 року Трепак передав до НАБУ матеріали «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, які підтверджували незаконні виплати багатьом високопосадовцям на загальну суму 2 млрд дол.