Арешт Пашинського - це повернення політичних переслідувань часів Януковича, - «Народний фронт»



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Сергія Пашинського у справі про стрілянину взяли під варту на два місяці

У «Народному фронті» заявили, що апеляційний суд повинен скасувати рішення про арешт Пашинського

Рішення Печерського суду Києва про взяття під варту Сергія Пашинського партія «Народний фронт» розцінює як політично мотивоване та таке, що не має нічого спільного з реальним об’єктивним правосуддям.

Про це йдеться в заяві партії.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 7 жовтня обрав запобіжний захід народному депутату VIII скликання Сергію Пашинському, якого підозрюють у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження, у вигляді взяття під варту до 4 грудня.

Пашинського взяли під варту без права звільнення з-під арешту під заставу.

«Це повернення політичного переслідування і правосуддя часів Януковича. Нагадуємо, що кримінальна справа проти Сергія Пашинського була розслідувана та закрита», - йдеться в заяві.

В партії зазначають, що справа знову була відкрита з політичних підстав з метою переслідування Сергія Пашинського за його участь у Революції гідності та протидії російській агресії.

«Ми упевнені у тому, що апеляційний суд повинен скасувати це рішення. «Народний фронт» нагадує: практика політичних переслідувань часів Януковича закінчилася крахом для тодішнього режиму та застерігає від її повторення», - резюмували в «Народному фронті».

Як відомо, прокуратура просила суд взяти Пашинського під варту. Інтереси екснардепа представляли два адвокати.

Клопотання прокурорів Генпрокуратури розглядала суддя Олеся Батрін.

Нагадаємо, Генеральна прокуратура України знову взялася розслідувати історію трирічної давності про стрілянину з участю Сергія Пашинського і жителя Васильківського району В'ячеслава Хімікуса.

За даними слідства, 31 грудня 2016 року на території Київської області відбувся словесний конфлікт між народним депутатом Пашинським та громадянином, під час нього нардеп дістав власну зареєстровану вогнепальну зброю (пістолет марки Glock 19) та вистрілив чоловіку в ліву ногу.

У результаті громадянин отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального осколкового перелому стегнової кістки лівої ноги.

Пашинському повідомили про підозру у заподіянні громадянину тяжкого тілесного ушкодження.